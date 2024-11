Paciente denuncia que Marylin Cote no curó su depresión: ‘Nunca mejoré, la ansiedad se incrementó’

A pesar de que Marilyn Cote Mendieta, abogada acusada de aparentar ser psiquiatra, prometía curar la depresión en siete días, una de sus pacientes denunció que su tratamiento es falso y solo incrementó su ansiedad.

En entrevista radiofónica, Alitzel García, paciente de Marilyn Cote entre 2019 y 2020, explicó que su tratamiento, que duró de 6 a 8 meses, solo desató su ansiedad y nunca curó su depresión.

“Nunca mejoré, al contrario, la ansiedad se incrementó, nunca hubo mejoría. Me cambiaba los medicamentos de manera muy rápida, me dio altas dosis de antipsicóticos y yo comencé a presentar efectos secundarios“, expresó para el programa de Azucena Uresti.

Estos fármacos, dijo, provocaron “más ansiedad, temblores en el cuerpo, no me podía estar quieta". Ante esto, la joven decidió ya no acudir a cita con Marilyn Cote porque “no mejoraba” su estado mental y físico.

Alitzel García confesó que inició un tratamiento en Doctoralia, después de que Google le recomendara esta clínica supuestamente especializada para curar síntomas de depresión:

“Yo tenía muchos síntomas depresivos, mucha ansiedad, entonces yo quería buscar a alguien y lo primero que aparecía en la publicidad de Doctoralia era el nombre de Marilyn Cote, la recomendaba como una neuropsicóloga y por eso fue que acudí con ella".

Sin embargo, notó extraño que en la primera cita le recetara medicamentos, sin conocer a profundidad su trastorno: “Ella comenzó a prescribirme medicamentos, al inicio yo pues sí lo vi un poco raro, pero la verdad es que ella decía ostentar el doctorado en Neurociencias y en Neuropsicología, ella en todo momento dijo estar facultada".

Incluso, la joven afirmó que nunca tuvo problema para surtir la receta porque siempre le recomendaba ir a una farmacia específica. “En la farmacia me pedían la receta, mi identificación y aparentemente checaban las cédulas, nunca tuve ningún problema en que me surtieran la receta", añadió.

¿Cómo los pacientes Marylin Cote descubrieron que no era psiquiatra?

Según el testimonio de Alitzel García, ella y sus compañeros de terapia descubrieron que Marylin Cote no era psiquiatra porque una integrante del grupo fue a otra farmacia para comprar sus medicamentos, pero en el establecimiento le informaron que la cédula de la doctora era apócrifa.

“Comenzamos a darnos cuenta porque otra chica intentó surtir su receta en otra farmacia de Puebla y ahí fue cuando se la rechazaron. Le dijeron que la doctora no estaba autorizada para recetar ese tipo de medicamentos, que las cédulas no estaban bien“, sostuvo.

Por esta razón, Alitzel analiza presentar una denuncia ante las autoridades porque “ya ha sido mucha gente la que ha estafado aquí en Puebla". Hasta el momento, el establecimiento de la abogada está suspendido, pero no puede ser clausurado hasta que los pacientes presenten una denuncia formal.