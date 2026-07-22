Una ‘Marilyn Cote’ más: Detienen a mujer que se hacía pasar por médico y amputó un dedo en Querétaro

La detenida presuntamente realizó la amputación del dedo gordo del pie a una paciente. (Fiscalía de Querétaro).

En Querétaro fue detenida una enfermera que presuntamente se hizo pasar por médico para amputar un dedo del pie a una paciente, quien días después tuvo que perder toda la pierna izquierda para poder salvar su vida.

Alicia “N”, la falsa médico, fue vinculada a proceso penal por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas.

De acuerdo con las investigaciones de la Fiscalía General del Estado, en mayo de este año, la detenida atendió a una mujer en un inmueble habilitado como consultorio en la colonia Santa María Magdalena, en la ciudad de Querétaro, donde presuntamente realizó la amputación del dedo gordo del pie izquierdo sin contar con la especialidad médica necesaria, sin estudios preoperatorios y fuera de las condiciones requeridas para una intervención quirúrgica de esa naturaleza.

Las autoridades informaron que posterior a dicha amputación, el estado de salud de la víctima se agravó; fue necesario ingresarla a un hospital donde médicos especialistas la revisaron y le comentaron que era necesario amputarle la pierna izquierda para poder preservar su vida.

La Fiscalía indicó que la detenida cuenta con licenciatura en Enfermería, por lo que carecía de atribuciones profesionales para practicar dicho procedimiento quirúrgico.

Tras recibir la denuncia penal por parte de la afectada, las autoridades ministeriales iniciaron las investigaciones correspondientes.

Como parte de la investigación, la Fiscalía obtuvo autorizaciones judiciales para ejecutar dos cateos y una orden de aprehensión.

Las diligencias fueron realizadas por personal ministerial, Policía de Investigación del Delito, con apoyo de la POES Querétaro, Gabinete de Seguridad de México con Defensa y Guardia Nacional; así como la Secretaría de Seguridad Pública Municipal de Querétaro.

¿Qué encontraron en el consultorio de la supuesta médico?

En el inmueble habilitado como consultorio fueron asegurados medicamentos, expedientes clínicos, documentación, equipo médico y dispositivos electrónicos, entre otros indicios relacionados con la investigación.

Tras el cumplimiento de la orden de aprehensión y la audiencia inicial, la autoridad judicial resolvió vincular a proceso a Alicia “N” por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas.

Asimismo, el Juez de Control impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada y fijó un plazo de cuatro meses para la investigación complementaria.

La Fiscalía dijo que con esta resolución, se refrenda el compromiso de esta institución de investigar y perseguir los delitos que ponen en riesgo la salud y la integridad de las personas, garantizando el acceso a la justicia para las víctimas.

A la “Marilyn Cote” la ursurpación de profesión en Querétaro

En Querétaro, ya se han registrado varios casos de falsos médicos y abogados que han usurpado profesiones en agravio de decenas de víctimas.

En noviembre de 2024, fue detenida María de los Milagros “N”, una falsa cirujana estética; ella fue vinculada a proceso el 29 de diciembre de ese mismo año por los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas.

La autoridad informó que María de los Milagros “N” ya sumaba 22 carpetas de investigación en su contra, donde la imputada es señalada por las víctimas como la autora de los delitos de usurpación de profesiones y lesiones dolosas.

Asimismo, el 30 de enero de 2025, la Fiscalía General de Querétaro informó sobre la detención de Rodrigo Aguilar, quien se hacía llamar el “Dr. RAQ” para hacerse pasar como cirujano plástico.

Rodrigo “N” o ‘Dr.. RAQ’ se promocionaba en redes sociales, principalmente en Instagram, como influencer.

El detenido contaba con una página web en donde ofrecías sus servicios y se ostentaba de tener 15 años de experiencia y de haber estudiado una Maestría en Cirugía Estética por el Instituto de Estudios de Medicina.

La Fiscalía General informó que la detención del ‘Dr. RAQ’ se logró luego de la denuncia formal presentada por una persona en calidad de ofendida.

Las autoridades informaron que la mujer presentó complicaciones que requirieron hospitalización y una segunda intervención quirúrgica, ya que su vida estaba en riesgo.

Con base en la denuncia, la fiscalía estatal inició formalmente la carpeta de investigación, por lo que se solicitó ante el Juez una orden de aprehensión, misma que fue otorgada y cumplimentada mediante una diligencia de cateo en la clínica de Rodrigo ‘N’, ubicada en la colonia Milenio III.

Mientras tanto, en abril de 2025, la Fiscalía General del Estado de Querétaro informó que detuvo a una mujer que realizaba procedimientos estéticos sin contar con certificación profesional.

La mujer, de la cual no se proporcionó su nombre, fue detenida por usurpar profesiones y operar en una clínica ubicada en Privada Juriquilla desde 2021, poniendo en riesgo la vida y salud de sus pacientes.

Con este caso, sumaron tres falsos cirujanos plásticos detenidos en Querétaro en los últimos meses; dos mujeres y un hombre.