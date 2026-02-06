Falsa psiquiatra Marilyn Cote suma dos nuevas denuncias; la procesan por usurpación de funciones

La primera vez que fue procesada fue por el delito de usurpación de profesión. (Foto: Fiscalía de Puebla)

La Fiscalía General del Estado de Puebla informó que Marilyn Cote, señalada por hacerse pasar como psiquiatra, fue vinculada a proceso por dos nuevos casos en los que presuntamente proporcionó atención médica especializada y recetó medicamentos controlados sin contar con la acreditación profesional correspondiente.

De acuerdo con la autoridad, las nuevas denuncias se suman a la investigación en curso contra la imputada, quien enfrenta cargos por usurpación de funciones, luego de que las víctimas acudieran a consultorios donde recibieron diagnósticos y tratamientos psiquiátricos.

Tras la judicialización de ambas carpetas de investigación, un juez de control determinó que existían elementos suficientes para sujetarla a proceso penal y le impuso la prisión preventiva como medida cautelar.

Dos nuevos casos por presunta atención psiquiátrica indebida

Según la Fiscalía de Puebla, en el primer caso la denunciante declaró que el 11 de marzo de 2019 acudió a un consultorio ubicado en la colonia Azcárate, en la ciudad de Puebla, donde Marilyn Cote presuntamente la diagnosticó con un trastorno mental y le suministró medicamento controlado.

En el segundo caso, la víctima refirió que el 29 de agosto de 2024 fue atendida en un consultorio de las Torres Médicas II, en la Reserva Territorial Atlixcáyotl, San Andrés Cholula, donde presuntamente fue diagnosticada con ansiedad y depresión y recibió un tratamiento por cinco meses.

Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público presentó datos de prueba que fueron valorados por el juez para decretar la vinculación a proceso de Marilyn Cote por el delito de usurpación de funciones.

La Fiscalía precisó que la imputada deberá permanecer en prisión preventiva mientras continúa el proceso penal.

Procesos legales contra Marilyn Cote

Estas dos nuevas denuncias se suman a las ya existentes contra Cote, quien aseguraba ser psiquiatra en Puebla.

En febrero del año pasado, la abogada fue vinculada a proceso por el delito de amenazas.

El 18 de noviembre de 2023, la mujer apuntó con un arma de fuego a un vecino, de acuerdo con la carpeta de investigación.

La primera vez que fue procesada fue por el delito de usurpación de profesión. Ambos delitos provocarán que la acusada permanecerá en la cárcel bajo la medida cautelar de prisión preventiva justificada.

Cote permanece recluida en el Cereso de San Pedro, Cholula, luego de ser detenida en Tlaxcala en noviembre de 2024.