Senado recibe iniciativa de Claudia Sheinbaum para ley contra el feminicidio; ¿de qué trata?

¿Cuáles son los cambios que se contemplan para juzgar y castigar en delitos como el feminicidio o su tentativa? (Cuartoscuro).

La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Laura Itzel Castillo Juárez, confirmó la recepción de la iniciativa presidencial para expedir la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio.

La propuesta firmada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo propone homologar los protocolos de investigación y las sanciones por este delito en las 32 entidades federativas.

En esta nueva legislación se imponen sanciones severas, incluso en el grado de tentativa, y se incluyen 19 agravantes.

Establece los derechos de las víctimas directas e indirectas y se propone investigar como posible feminicidio y con perspectiva de género cualquier muerte violenta de una mujer.

Se imponen sanciones como la pérdida del derecho sucesorio o la patria potestad. Dicha iniciativa será comunicada en sesión de la Permanente de este miércoles y será turnada a las Comisiones Unidas de Justicia y Para la Igualdad de Género de la Cámara de Senadores.

El Senado recibió la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. (Quadratín).

¿Qué propone la ley contra el feminicidio que propone Sheinbaum?

“Esta ley lo que hace es garantizar que en todas las fiscalías se trabaje igual el delito de feminicidio. Evitar al máximo que pueda ser catalogado como suicidio”, afirmó Sheinbaum durante su conferencia ‘mañanera’ del 15 de julio.

En tanto, la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde, explicó que existían “deficiencias en los procesos de investigación, la incorrecta clasificación de delitos violentos, falta de análisis de contexto de violencias”.

La iniciativa establece una definición única para el delito y fija penas homologadas de entre 50 y 70 años de prisión en todo el país, además de 19 agravantes que permitirán incrementar las sanciones en determinados casos.

Los agravantes son:

Que la víctima sea niña.

Adolescente.

Adulta mayor.

Embarazada.

Persona con discapacidad.

Periodista.

Defensora de derechos humanos.

Migrante.

Ataques con ácido.

La iniciativa también contempla la creación de un Registro Nacional de niñas, niños y adolescentes en situación de orfandad por feminicidio, así como medidas de reparación integral del daño y atención especializada para víctimas indirectas.

Con información de Quadratín y EFE.