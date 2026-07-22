¿Grecia Quiroz, contra quién en Michoacán? Estos son los aspirantes de Morena más populares

A casi 10 meses de las elecciones 2027, la gubernatura de Michoacán ‘pinta’ para ser una lucha entre dos claros aspirantes: Morena, partido que gobierna la entidad, y Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo.

De acuerdo con la encuesta hecha por El Financiero, Morena es de lejos el partido más popular en Michoacán, con una ventaja de 22 puntos porcentuales sobre el PAN.

Pero la ganancia de Morena, partido del actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, se reduce si se incluye a Grecia Quiroz en un hipotético careo. La viuda de Carlos Manzo no pertennece a ningún partido pues es una de las líderes del Movimiento del Sombrero.

¿Quiénes son los aspirantes de Morena con más posibilidades ante Grecia Quiroz?

Si la candidatura de Morena para la gubernatura de Michoacán fuera decidida por voto, se la llevaría el exfiscal Carlos Torres Piña quien en un inicio estuvo a cargo de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manzo en Uruapan.

El exfuncionario michoacano tiene 19 por ciento de la intención del voto en la Encuesta de El Financiero. Le siguen Fabiola Alanís Sámano, diputada local de Morena, con 18 por ciento, y en tercer lugar de las preferencias se ubica el senador Raúl Morón con 15 por ciento.

Las elecciones intermedidas de 2027 se perfilan para ser las más grandes de la historia de México pues se renovarán 17 gubernaturas, dos más en comparación con 2021. Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión Nacional de Elecciones, no ha aclarado si Morena utilizará un criterio de género para decidir a sus candidatos, como ocurrió en las elecciones de 2024.

¿Qué dijo Grecia Quiroz sobre las aspiraciones de Carlos Torres Piña?

La alcaldesa de Uruapan agradeció el apoyo de Carlos Torres en la investigación sobre el asesinato de Carlos Manzo en noviembre de 2025 y consideró que está en su derecho de seguir aspiraciones políticas.

“Es una decisión muy personal de él. Yo la respeto, las aspiraciones políticas de cada quien son respetables, y quien quiera participar en el siguiente proceso”, declaró a inicios de julio.

Carlos Torres Piña ‘presumió’ que reunió a más de 20 mil personas en sus primeros mítines y que no tiene diferencias contra los demás aspirantes de Morena.

¿Grecia Quiroz se aliará con algún partido para buscar la gubernatura de Michoacán?

Después del ‘guiño’ de Movimiento Ciudadano, que fue a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para impugnar una iniciativa que condiciona a las candidaturas independientes en Michoacán, Grecia Quiroz rechazó algún tipo de alianza.

“Nosotros tenemos la línea definida de la candidatura independiente, hay muchos ciudadanos que confían en nosotros, que ven el trabajo que estamos realizando y nosotros vamos a dar esa batalla”, comentó en entrevista con Azucena Uresti a finales de junio.

La alcaldesa de Uruapan remarcó que varios personajes se solidarizaron con el Movimiento del Sombrero, “lo cual no significa que yo vaya a ser su candidata”.

Con información de Alejandro Moreno