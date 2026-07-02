Grecia Quiroz respeta salida de Carlos Torres de la FGE Michoacán: Reconoce atención por caso Carlos Manzo

Grecia Quiroz aseguró que todas las comunicaciones que tuvo con Carlos Torres Piña fueron en torno al asesinato de su esposo.

Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan, dio el visto bueno para que Carlos Torres Piña deje la titularidad de la Fiscalía General de Justicia de Michoacán, al tiempo que la investigación del asesinato de Carlos Manzo avanza.

Además, Quiroz reconoció el apoyo de Torres Piña durante las investigaciones.

“Es una decisión muy personal de él. Yo la respeto, las aspiraciones políticas de cada quien son respetables, y quien quiera participar en el siguiente proceso, yo lo respeto”, declaró Grecia Quiroz.

La funcionaria reconoció que mantuvo comunicación directa con Carlos Torres Piña hasta el último día, además de que el funcionario siempre la mantuvo al tanto sobre las detenciones relacionadas con el asesinato de Carlos Manzo.

“No hay nada que esconder, todo ha sido muy transparentado. El hecho de mis reuniones con él no tienen nada más que ver que con el tema legal de la carpeta de investigación (de Carlos Manzo)”, declaró Grecia Quiroz.

Carlos Torres Piña arranca diálogo en busca de candidatura para Michoacán

Carlos Torres Piña pidió licencia para separarse de su cargo como fiscal de Michoacán para ser aspirante a coordinador estatal de la defensa de la transformación y la soberanía nacional de Morena en el estado.

Torres Piña señaló que asume el reto con responsabilidad, y que durante los próximos días recorrerá Michoacán a fin de promover los avances de la 4T y ser electo como candidato a la gubernatura para las elecciones de 2027.

Tras inscribirse en el proceso, el funcionario afirmó haber movilizado a más de 20 mil personas durante sus primeros mítines, además de que no tiene diferencias con otros aspirantes.

Sin embargo, pidió piso parejo, unidad interna y diálogo, asegurando que el proceso se desarrollará con tranquilidad.

Carlos Torres Piña también pidió a los morenistas ser voceros de los logros de la presidenta Claudia Sheinbuam, ya que considera que esa es la mejor forma de defender la soberanía.

Luego de la salida de Torres Piña de la Fiscalía de Michoacán, las autoridades estatales no han informado quién será responsable de la carpeta de investigación del asesinato de Carlos Manzo.