Chanel compra Charvet, fabricante de camisas de 750 dólares, las favoritas de Churchill

Chanel agregó a su catálogo una marca de camisas de lujo para hombre.

Chanel acordó comprar Charvet, el fabricante de camisas más antiguo de Francia, que en su día contó con Winston Churchill entre sus clientes y cuyas camisas de lino a rayas suelen costar unos 655 euros (746 dólares).

Esta compra se produce tras la colaboración de Charvet con el director artístico de Chanel, Matthieu Blazy, en su desfile de debut para la marca de lujo el año pasado, en el que sus camisas tuvieron un papel destacado.

Tras el desfile, surgió el deseo de continuar el diálogo, contemplando la integración de Charvet, con el fin de preservar y perpetuar este saber hacer dentro de un marco duradero, según declaró Chanel en un comunicado el jueves. No se dieron a conocer los términos del acuerdo.

¿Dónde se venden los productos Charvet?

Los productos de Charvet se venden en una tienda en la Place Vendôme, cerca del Museo del Louvre en París, así como en línea a través de tiendas de alta gama como Mr Porter. Además de Churchill, la marca, fundada en 1838, ha sido la favorita de personalidades célebres como Charles Baudelaire y Marcel Proust.

Según declaró Bruno Pavlovsky, director de las actividades de moda de Chanel, Boy Capel, quien mantuvo una relación con Gabrielle ‘Coco’ Chanel, era conocido por usar camisas de Charvet. Capel era un jugador de polo británico que ayudó a la empresaria de la moda en los inicios de su carrera.

La camisería se une a un selecto grupo de marcas dentro del universo Chanel, que incluye la firma de trajes de baño Eres, la joyería Goossens y la marca de cachemir Barrie.

Chanel diseña exclusivamente ropa femenina y alta costura. Nunca ha incursionado en la moda masculina, aunque sí produce la fragancia Bleu de Chanel, cuyo embajador es Jacob Elordi.

¿Quiénes son los dueños de Chanel?

Chanel es propiedad privada de los hermanos Alain y Gerard Wertheimer, cuyo patrimonio neto se estima en unos 42,800 millones de dólares cada uno, según el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

En mayo, Chanel anunció que las ventas volvieron a crecer el año pasado tras la caída sufrida en 2024 debido al aumento de precios de sus productos, que ahuyentó a los consumidores. Chanel afirmó que existen indicios muy positivos de que las creaciones de Blazy están atrayendo clientes.

Bain estima que el sector de los artículos de lujo personales crecerá entre un 2 y un 4 por ciento a tipos de cambio constantes este año, lo que supone una revisión a la baja respecto a una previsión anterior, pero aún así superior al crecimiento del 1 por ciento del año pasado.