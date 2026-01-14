Saks, que vende marcas como Chanel o Gucci, se declara en quiebra por pérdidas y ‘fracaso’ en su deuda

Saks Global Enterprises se declaró en quiebra para hacer frente a las crecientes pérdidas y una importante carga de deuda que ha agobiado al icónico minorista de lujo.

La compañía, que opera sus tiendas Saks Fifth Avenue junto con Bergdorf Goodman y Neiman Marcus, se declaró en bancarrota bajo el Capítulo 11 en Texas, según informó en un comunicado.

Saks nombró al ex director ejecutivo del Grupo Neiman Marcus, Geoffroy van Raemdonck, como su nuevo director general y dijo que está evaluando su “huella operativa” para invertir donde exista el mayor potencial a largo plazo.

La medida se produce poco más de un año después de que los inversores de deuda entregaran a Saks miles de millones de dólares en nueva deuda para financiar la adquisición de Neiman Marcus. Sin embargo, a los pocos meses de hacerlo, la deuda se desplomó a niveles muy preocupantes, y para finales de 2025, Saks omitió el pago de intereses a los tenedores de bonos por un total de más de 100 millones de dólares.

“Este es un momento decisivo para Saks Global, y el camino que tenemos por delante representa una oportunidad significativa para fortalecer las bases de nuestro negocio y posicionarlo para el futuro”, declaró van Raemdonck en el comunicado. Van Raemdonck sustituyó a Richard Baker, quien dimitió el martes.

Saks ha obtenido aproximadamente 1.750 millones de dólares en financiación, incluyendo 1.500 millones de dólares de un grupo ad hoc de tenedores de bonos senior garantizados de la compañía, según el comunicado del miércoles. Las tiendas de las marcas Saks Fifth Avenue, Neiman Marcus, Bergdorf Goodman y Saks OFF 5TH permanecerán abiertas, añadió.

El minorista espera honrar todos los programas de clientes, realizar pagos a proveedores y continuar con la nómina y los beneficios de los empleados durante el proceso del Capítulo 11, afirmó.

Tras la aprobación judicial, los 1.000 millones de dólares de financiación de deudor en posesión del grupo ad hoc proporcionarán liquidez para financiar las operaciones y las iniciativas de reestructuración de Saks, según declaró la compañía en el comunicado. Añadió que la compañía dispondrá de otros 500 millones de dólares de financiación tras la salida de la quiebra, prevista para finales de este año.

Los proveedores del nuevo dinero también podrían incorporar algunos de sus bonos existentes a la nueva facilidad, según una presentación judicial el miércoles.

¿Por qué Saks Global Enterprises se declaró en quiebra?

La quiebra marca un antes y un después para Saks, cuyas raíces se remontan a más de 150 años. Su local insignia en la Quinta Avenida de Nueva York abrió sus puertas en 1924, cuando la zona de propiedades, ahora consideradas de primera categoría, era principalmente residencial.

El negocio se expandió de costa a costa en las décadas siguientes, convirtiéndose en una puerta de entrada a la alta costura para muchos estadounidenses, y salió a bolsa por primera vez a mediados de los años noventa.

Sin embargo, la empresa ha tenido dificultades para adaptarse a los cambios en la industria, ya que las marcas de lujo que ofrece en sus grandes almacenes también se dirigen directamente a los consumidores.

El minorista había estado negociando una reestructuración con los acreedores y considerando otras maneras de reforzar su liquidez, como la obtención de financiación de emergencia o la venta de activos, pero finalmente se declaró en bancarrota.

El camino a la quiebra ha sido accidentado en ocasiones durante las últimas semanas, a medida que los prestamistas se sentían frustrados con la situación de la empresa y su equipo directivo. Fue solo en junio que los acreedores agregaron cientos de millones de dólares de deuda adicional a Saks para sanear sus finanzas, como parte de un acuerdo que reorganizó qué prestamistas recibirían primero sus pagos.

El acuerdo creó múltiples niveles de tenedores de bonos, cada uno con diferentes derechos sobre los activos de la compañía. La línea de crédito respaldada por activos de Saks también se modificó para exigir a la compañía mantener un exceso mínimo de liquidez, pero desde entonces la compañía ha tenido un rendimiento inferior.

Saks redujo su pronóstico para todo el año en octubre después de informar una disminución de las ventas vinculada a problemas de gestión de inventario y una caída interanual del 13 por ciento en los ingresos a 1.6 mil millones de dólares en el segundo trimestre.

En la presentación judicial, el director de reestructuración de Saks, Mark Weinsten, dijo que el financiamiento obtenido durante el verano resultó insuficiente para pagar el dinero que debían a los socios comerciales o restablecer los flujos de inventario a los niveles planificados antes de la temporada navideña.

Esto no solo afectó los ingresos, sino que también limitó la capacidad de la empresa para acceder a su línea de crédito respaldada por activos. Finalmente, a principios de enero —un punto bajo en la temporada de ventas—, la empresa se enfrentó a una “tormenta perfecta” de problemas de liquidez.