¿Dónde están las calles comerciales más caras del mundo?

Estas son las avenidas comerciales más caras del mundo.

Londres, Milán y Nueva York sostienen el liderazgo en las avenidas comerciales más caras del mundo.

La edición 2025 del reporte Main Streets de la firma Cushman & Wakefield destaca la resiliencia y atractivo duradero de las principales calles comerciales del mundo.

Lo anterior a pesar del significativo aumento de la incertidumbre económica mundial, los principales destinos comerciales de primera clase registraron un sólido crecimiento de los alquileres.

Así, en promedio los alquileres en el mundo, aumentaron su valor un 4.2 por ciento adicional durante el último año, una ligero avance respecto al 5 por ciento registrado un año atrás y por encima de la tasa de inflación mundial.

El ranking destaca el continente americano como una fuente de fortaleza, aunque la atención se ha desplazado de Estados Unidos a las ciudades sudamericanas, donde el crecimiento se aceleró.

“Un factor clave del cambio es la reciente apreciación del dólar estadounidense frente a las monedas locales, especialmente porque los contratos de arrendamiento suelen denominar los alquileres en dólares estadounidenses”, indica el reporte.

Tras varios años de rápido crecimiento, los alquileres en Estados Unidos, se aceleraron de forma más moderada durante el último año, con un promedio del 2.5 por ciento.

Mientras que la Quinta Avenida de Nueva York se mantuvo estable durante el año, las zonas de Madison Avenue y Soho registraron crecimientos superiores al 8 por ciento.

Estas zonas son centros que atraen un tráfico peatonal significativo, pero con descuentos de entre el 30 por ciento y el 50 por ciento en el alquiler en comparación con la Quinta Avenida, lo que ofrece una atractiva propuesta de valor.

A su vez, se registró un crecimiento de dos dígitos en los alquileres en Georgetown, Washington D. C., Worth Avenue, Palm Beach, y Las Olas, Fort Lauderdale, aunque todos con bases considerablemente más bajas.

Tanto Seattle como Chicago han enfrentado recientemente dificultades económicas debido a un crecimiento más lento y al aumento del desempleo, lo que se refleja en una reducción de aproximadamente el 13 por ciento en los alquileres durante el último año.

No obstante, esto también pone en relieve el necesario repunte de las ventas locales para compensar los efectos de la depreciación de la moneda local.

En otras regiones como en Europa, los alquileres mostraron en general, un crecimiento constante desde 2023, con una ligera aceleración en los últimos 12 meses hasta alcanzar el 4.1 por ciento.

En contraparte, el crecimiento de los alquileres en Asia Pacífico se moderó hasta el 2.1 por ciento en el año previo al tercer trimestre de 2025.

Es un cambio importante porque se trata de una región que había escalado a niveles récord en los últimos años.

En promedio se registró un crecimiento sólido y constante de los alquileres, con muchos mercados liderando las cifras de crecimiento global de este año. Budapest destacó en los últimos años, y el año de referencia no fue la excepción. En un cambio notable, Fashion Street ha superado a Váci utca como la principal zona comercial de la ciudad, con un aumento de los alquileres de más del 30 por ciento.

Es en general una trayectoria refleja la considerable inversión en la zona.