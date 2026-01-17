Chanel vs. AliExpress: ¿Cuánto cuesta el conjunto Tweed rojo como el de Alessandra Rojo de la Vega?

Alessandra Rojo de la Vega vistió un conjunto Tweed; dijeron que es Chanel, pero ella lo compró el Aliexpress.

Entre las políticas con más estilo está la alcaldesa de la Cuauhtémoc, Alessandra Rojo de la Vega, que comparte su rutina de skincare en redes sociales y recientemente causó polémica por uno de sus outfits.

Algunos aseguran que el conjunto es de la marca de diseñador Chanel, mientras la alcaldesa reveló que se trata de un conjunto de ropa de AliExpress.

En redes sociales se desató el debate sobre el verdadero origen de la ropa que usa la política, pues aunque mostró una captura de pantalla de AliExpress, hay quienes cuestionan algunos detalles de la prenda.

¿De qué marca es la ropa que usó Alessandra Rojo de la Vega?

La alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega acudió el pasado 7 de enero a la toma de protesta de Rafael Guerra Álvarez, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Para aquella ocasión, usó un conjunto de saco y falda rojos, de tela gruesa.

Sin embargo, en días pasados el periodista Máximo Allende aseguró que dichas prendas son de la colección más reciente de Chanel, y su costo sería de más de 100 mil pesos, según él.

Horas después, Rojo de la Vega desmintió dicha información y, contrario a lo que dijo Allende, se trataría de ropa comprada en AliExpress, un mercado en línea que ofrece marcas chinas a precios económicos.

“Para los expertos en ‘marcas’ que andan muy atentos a mi ropa: Les dejo el dato, AliExpress. Se los recomiendo, no es Prada de Tokyo, ni boutique de Roma. Pero hay cosas chidas”, escribió la alcaldesa con capturas de pantalla del marketplace, propiedad de Alibaba.

Al venderse en este mercado digital, se desconoce con precisión la marca, pero el precio es bastante menor al que alegaba Allende en su publicación original.

Así es el conjunto rojo de Alessandra Rojo de la Vega

En fotos y videos que la misma alcaldesa Alessandra Rojo de la Vega compartió en sus redes sociales, se le ve utilizando un conjunto rojo de Tweed, es decir, de lana gruesa con un estilo muy peculiar.

El estilo de ropa Tweed es originario de Escocia, y se obtiene girando juntas varias hebras de lana de diferentes colores en un hilo de dos o tres capas, que al combinar forman una capa gruesa de ropa; además resulta cálida y resistente.

La pieza de ropa de Alessandra Rojo de la Vega destaca por su tono rojo intenso, aunque también combina hilos blancos, negros y hasta cafés, de diferente grosor y textura para darle ese aspecto Tweed que muchas veces se asocia con moda vintage o personas de estatus social elevado.

Lleva cuatro líneas de hilos más gruesas que simulan bolsas, y los botones tanto de la chaqueta como de la falda y las mangas son plateados y con un grabado similar al patchwork; se desconoce si son de metal o plástico.

Precio del conjunto Tweed en Chanel y AliExpress

En especial, el conjunto de chaqueta y falda que utilizó Rojo de la Vega en semanas pasadas es prácticamente igual tanto en Chanel, marca de lujo francesa, como en AliExpress, que cuenta con miles de distribuidores chinos.

Con Chanel, el conjunto se adquiere por separado y consta de tres piezas: chaqueta, falda midi y pantalón, aunque a la alcaldesa de la CDMX se le vio solamente con la chamarra y falda.

El precio de la chaqueta Tweed Chanel es de 197 mil 130 pesos, según su página oficial, mientras el costo de la midi skirt Tweed es de 135 mil 240; en total, adquirir ambas prendas en Chanel saldría en 332 mil 370 pesos, precio sugerido en la página de la marca de lujo.

Si nos vamos a AliExpress, su costo se reduce considerablemente. Hay muchos links en los que se vende el mismo producto, pero la captura de pantalla compartida por Rojo de la Vega señala que la chamarra le costó 3 mil 531 pesos aproximadamente.

Comparativa de precios Chanel vs. AliExpress. (Fotos: Captura de pantalla)

En el mismo sitio, hay diferentes opciones para la falda, de la que el precio oscila entre 1,853 y 2,562 pesos, dependiendo del vendedor con el que se adquiera.