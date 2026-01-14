‘Souvenir’ de Roma: ¿Cuánto cuesta la corbata como la que Noroña usó para develación de retrato en Senado?

La corbata que Gerardo Fernández Noroña usó en la develación de su retrato es de la marca Spada Roma.

Una ocasión especial merece un outfit especial. El senador Gerardo Fernández Noroña devela su retrato en el Senado como pocas veces lo vemos: con corbata, días después de su viaje a Roma.

“Porque una vez al año me tomo unos días les parece inconcebible. Bueno, pues váyanse acostumbrando porque en diciembre siempre me he ido de vacaciones y lo seguiré haciendo”, aseguró en una entrevista posterior a la develación.

En redes sociales llamó la atención el accesorio guinda que utilizó durante la ceremonia de este 13 de enero, de una marca de moda italiana para caballero llamada Spada Roma.

Historia de Gerardo Fernández Noroña en Instagram. (Foto: Captura de pantalla)

Así es la corbata de Fernández Noroña

En su perfil de Instagram, el expresidente de la Mesa Directiva del Senado compartió varias fotos y videos del momento en que presenta su retrato, que costó aproximadamente 32 mil pesos, según él.

Con un traje azul rey, camisa roja, zapatos y gabardina negra, además de calcetines y la corbata en guinda, Fernández Noroña posó feliz con Verónica Camino Farjat y Laura Itzel Castillo, vicepresidenta y presidenta de la mesa directiva en el Senado de la República, respectivamente.

La corbata, elaborada en seda 100 por ciento, tiene motivos de flores doradas y azules, así como puntos azules. A simple vista, las flores azules se pierden un poco y destacan las que contrastan con el guinda.

La corbata de Noroña tiene motivos de flores en dorado. (Spada Roma)

Spada Roma, en su página oficial, describe esta corbata como “un accesorio premium, perfecto para el hombre que busca combinar calidad, estilo y tradición sartorial”, tal como lo hizo el senador de Morena.

Tiene unas dimensiones de 150 x 7.5 cm, que de acuerdo con la marca italiana, son las perfectas para ajustar a cualquier outfit.

Precio de la corbata Spada Roma de Noroña

Esta corbata de seda se puede conseguir a través de la página oficial de Spada Roma o en alguna de sus tiendas físicas, ubicadas exclusivamente en Italia. Hay dos sucursales en Roma, a donde viajó Noroña y cerca del exclusivo centro comercial Rinascente, donde lo captaron.

En Internet, tiene un precio original de 52.21 euros (alrededor de 1,082 pesos), pero ahorita está en rebaja; su costo es de 37.30 euros (773 pesos, según el cambio actualizado al 14 de enero de 2026).

Precio de la corbata como la que usó Noroña. (Foto: Captura de pantalla spadaroma.com)

Spada Roma: la marca italiana especializada en ropa para caballero

Spada Roma se ha consolidado como un referente de la moda masculina italiana gracias a una trayectoria de más de medio siglo.

Combina la herencia de la sastrería clásica con una visión empresarial moderna que busca hacer del lujo algo esencial y accesible.

Su identidad se fundamenta en el sello “Made in Italy”, priorizando una manufactura artesanal que respeta los procesos tradicionales de confección mientras se expande a través de una exclusiva red de boutiques en las ciudades más emblemáticas de Italia.

La propuesta estética de la marca se define bajo el concepto “easy chic”, un estilo que equilibra la elegancia atemporal con la versatilidad necesaria para el hombre contemporáneo. Sus colecciones abarcan desde trajes de lana virgen y camisas de alta calidad hasta prendas de punto en cachemira y accesorios refinados, utilizando siempre fibras naturales.

La develación del retrato de Noroña en el Senado

Tras su regreso de Roma (viaje por el que lo criticaron), Gerardo Fernández Noroña acudió a la antigua sede del Senado para la ceremonia en la que se develó el retrato que dejará en la galería de los presidentes de Mesa Directiva del Senado.

Durante el acto protocolario, expresó su agradecimiento por ocupar aquel cargo durante el primer año de la sexagésima sexta legislatura.

“Nunca había imaginado que iba a tener tan enorme honor, tan enorme responsabilidad… (Nunca imaginé) que iba a estar mi retrato con una bola de malvivientes del PRI y el PAN que estuvieron presidiendo antes”, señaló.