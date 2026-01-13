⁠¿Quién pintó el cuadro de Noroña y cuánto costó? ‘Hice otro presupuesto y estaba más caro’

El senador Gerardo Fernández Noroña develó su retrato en la galería de presidentes de la Mesa Directiva. (Fotoarte El Financiero / Fotos: Cuartoscuro)

El senador Gerardo Fernández Noroña develó este martes 13 de enero su retrato oficial en la galería de presidentes de la Mesa Directiva del Senado, el cual muestra al político de camisa blanca, sonriente y con el pulgar arriba.

El cuadro, realizado en óleo sobre tela, fue encargado a la artista Aurora Argüello Gutiérrez, quien es la autora de varios retratos de quienes han presidido la Mesa Directiva de la Cámara Alta en años recientes, según explicó el legislador a medios.

La pintura mide 40 por 50 centímetros y su elaboración fue contratada directamente por la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales del Senado, de acuerdo con lo señalado por el propio Noroña durante la presentación.

El senador aseguró que el costo de la obra fue “austero” en comparación con otros retratos de presidentes anteriores de la Cámara Alta. Dijo que el precio fue de aproximadamente 32 mil pesos, aunque reconoció que esa cifra es menor a la de piezas similares que, según él, alcanzan costos de hasta 100 mil pesos.

“Creo que fueron 32 mil. Una cosa así. Los que costaron 100 mil fueron los de (Pablo) Escudero y (Manlio Fabio) Beltrones, este fue tres veces menor que esos cuadros (...) Yo creo que esta artista, además de buena, sus precios son muy razonables porque hice otro presupuesto, y estaba más caro", indicó.

Gerardo Fernández Noroña compartió imágenes de su retrato en la antigua sede del Senado. (@fernandeznorona)

Noroña destaca desafíos y logros durante su presidencia en el Senado

Durante su discurso, Noroña aprovechó para recordar algunos de los retos que enfrentó al presidir la Mesa Directiva, incluyendo la aprobación de una reforma judicial y la convivencia con legisladores de distintas bancadas. Dijo que nunca imaginó llegar a ser senador y menos presidente de la Mesa Directiva.

“Nunca había imaginado que iba a tener tan enorme honor, tan enorme responsabilidad… (Nunca imaginé) que iba a estar mi retrato con una bola de malvivientes del PRI y el PAN que estuvieron presidiendo antes”, apuntó.

La pintura fue develada en la antigua sede de Xicoténcatl, donde también estuvieron presentes Laura Itzel Castillo, actual presidenta del Senado y Verónica Noemí Camino Farjat, vicepresidenta de la Mesa Directiva, quienes reconocieron la labor de Noroña mientras estuvo al frente de la Cámara Alta.

“Hubo momentos álgidos, pero también divertidos … Lo conocemos como un hombre que dice las cosas de frente, aguerrido, y a veces se le van las formas. Muchos le apostaban a que no íbamos a poder a sacar el primer reto: la reforma judicial“, comentó la senadora Camino Farjat.

Por su parte, Laura Itzel Castillo recordó que conoció a Fernández Noroña como secretario particular de Porfirio Muñoz Ledo y se refirió a él como un “compañero” y “luchador social”.

Fernández Noroña defiende sus viajes y advierte: ‘Váyanse acostumbrando’

Previo a la ceremonia, Fernández Noroña se refirió a sus polémicas vacaciones en Roma, Italia, de las regresó en días recientes y afirmó que seguirá viajando.

“Yo porque una vez al año me tomo unos días les parece inconcebible. Bueno, pues váyanse acostumbrando porque en diciembre siempre me he ido de vacaciones y lo seguiré haciendo”, comentó en entrevista y aseguró que el viaje lo pagó con su dinero.

Con información de Diana Benítez.