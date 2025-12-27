Noroña defiende a hijo de AMLO que fue visto con bolso Hermès: ‘Si su ingreso se lo permite, adelante’

“¿Qué nivel de odio le tienen al compañero Andrés Manuel López Obrador?", dijo Noroña en su video. (Cuartoscuro).

Desde Europa, el legislador Gerardo Fernández Noroña defendió a José Ramón López Beltrán, luego de que a este se le viera en Houston, Texas con un bolso Hermès.

En una transmisión en vivo, Noroña dijo que nunca le perdonarán a Andrés Manuel López Obrador que haya ganado las elecciones del 2018 y que la Cuarta Transformación siga adelante.

Y es que el hijo del expresidente López Obrador fue criticado debido a que una de las premisas de Morena, partido que este fundó, es la austeridad.

Noroña insistió en el odio que le tienen a AMLO y que lo canalizan a sus hijos y seres queridos.

“Yo le tengo estima, es un muy buen compañero, es un buen ser humano y no está haciendo política, no está buscando un cargo. Tiene ya 7 años fuera de toda actividad política”, argumentó Noroña.

Noroña dio detalles sobre la vida del hijo de AMLO y dijo que se casó, que vive en Estados Unidos, por lo que no está obligado a rendir cuentas por qué no ha tenido algún cargo público, ni lo busca.

También justificó el lujoso bolso que llevaba José Ramón. “Si su ingreso le permite comprarlo que se lo compre” e insistió en que están criticando a la persona por ser hijo de AMLO.

‘Le llueven’ criticas a José Ramón López Beltrán

No es la primera vez que se le critica al hijo de AMLO por su estilo de vida. Apenas en agosto del 2025 estuvo en el ojo público debido a sus vacaciones en Cancún.

Todo comenzó cuando circularon fotos de él con sus hijos Salomón y Natalia en las playas del Caribe mexicano.

“Ante los comentarios que han surgido, me es necesario aclarar algunos puntos. No soy funcionario público. No tengo ningún cargo ni manejo recursos del gobierno. Trabajo, como muchas otras personas, y cuando se puede, también busco compartir tiempo con mi familia.”, expresó en un mensaje compartido en su cuenta de X.

Una de las críticas sobre el hijo de AMLO es que no trabaja, a lo que este respondió que sí lo hace en proyectos y asuntos que no buscan reflectores ni necesitan aprobación.

Las críticas por sus vacaciones en Cancún se desataron porque se hospedaron en el The Grand Mayan, donde una habitación en este complejo ronda los 9 mil 800 pesos por noche en su gama más accesible y que pueden alcanzar hasta 30 mil pesos por noche en su categoría Grand Luxxe.