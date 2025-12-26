Rumbo a la reforma electoral: Diputado de Morena ve riesgo de una eventual ruptura con PT y PVEM

El diputado Víctor Hugo Lobo reconoció que existe el riesgo de una eventual ruptura entre Morena y sus aliados, el Partido Verde y el del Trabajo, en el marco de la discusión de la Reforma Electoral.

En entrevista, Lobo señaló que este riesgo debe procesarse de manera muy puntual, subrayando la importancia de escuchar con atención a los partidos aliados y explicarles claramente el alcance de la propuesta.

Afirmó que no puede imponerse una visión única y que el diálogo será clave para evitar fracturas que compliquen la aprobación de una reforma constitucional.

El legislador expresó su confianza en que la iniciativa que presente la presidenta llegue acompañada del respaldo del Verde y del PT, pues advirtió que, de no ser así, su aprobación en el Congreso representaría un reto formidable.

El presidente de la Comisión de la Reforma Política-Electoral recordó que, al tratarse de una reforma constitucional, se requiere la participación de ambos partidos para alcanzar la mayoría calificada.

Aunque dijo no tener un cálculo exacto, estimó que con la participación de poco más del 60 por ciento de los legisladores aliados sería suficiente para lograr dicha mayoría, aun sin el respaldo de la oposición.

Lobo enfatizó que la Reforma Electoral debe beneficiar a todos por igual, sin dedicatorias particulares, y confió en que habrá sensibilidad entre los aliados de la llamada Cuarta Transformación.

Finalmente, sostuvo que se debe evitar una aprobación con voto dividido, ya que ello enviaría una mala señal, y reiteró que atender las inquietudes de los aliados será prioritario para construir una reforma justa, equilibrada y legítima ante la ciudadanía.

¿Qué propone la reforma electoral?

Será en enero cuando la reforma electoral se presente a medios y tiene el objetivo de eliminar las listas de legisladores plurinominales, reducir los recursos públicos destinados a las elecciones y desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), explicó la presidenta Claudia Sheinbaum.

También dijo que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que preside Pablo Gómez, se reuniría, una vez que concluyeron los foros donde se recibieron propuestas de la ciudadanía.

“Lo que, desde mi perspectiva, es fundamental en la reforma es (eliminar) las listas de plurinominales, que en realidad las eligen las cúpulas de los partidos, aunque en Morena son por tómbola, pero se eligen sin la participación de la gente.

Con información de Quadratín.