‘Guardia permanente’ por reforma electoral

Con eso de que la iniciativa de reforma electoral de la presidenta Sheinbaum podría llegar después de Navidad, “habrá una guardia permanente” en el Palacio Legislativo “para cualquier cosa que se requiera”, nos cuentan en la coordinación parlamentaria de Morena de la Cámara de Diputados. Aunque el documento se entregaría a la presidencia de la Mesa Directiva, y no a los grupos parlamentarios de inmediato, lo que indican es que “se le daría una amplia difusión de inmediato” para “que se conozca públicamente su contenido” y, además, comenzar a ver “la conveniencia del periodo extraordinario de sesiones y la fecha de su inicio”. Otra vez la incertidumbre de si será en fast track o hay más foros, parlamento abierto, audiencias públicas…

¿Ulises Lara, el número 2 de la FGR?

En los pasillos de la FGR se asegura que Ulises Lara será el próximo titular de la Fiscalía Especializada de Control Competencial, número 2 de la institución. De ser así, se estaría reeditando la mancuerna que Lara hizo con Ernestina Godoy en la Fiscalía de la CDMX. Lara es recordado porque de vocero pasó a encargado del despacho de la fiscalía local cuando el Congreso capitalino no ratificó a Godoy. Para ello, se usó una maniobra exprés de conseguirle a Lara, de un día para otro, en el Centro Universitario Cúspide, un título como abogado. A su salida de la fiscalía local, Lara fue nombrado delegado de la FGR en Morelos y ahora se habla de su llegada a la oficina contigua a la de la recién nombrada fiscal general. El nombramiento aún no es oficial, veremos si se confirma en las próximas horas.

Exigen ‘lupa’ sobre Birmex

Diputados de la Comisión de Salud lamentan que Birmex “nomás no da una”. Y legisladores de PAN, PRI y MC ya buscan unificar una denuncia ante la Secretaría Anticorrupción para que “ponga la lupa” en Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México. “Mientras la dirigente de Morena, Luisa Alcalde, presume que en los sexenios de la ‘4T’ no han existido indicios de corrupción, ahí está uno”, señaló el panista Ernesto Sánchez. “El discurso de Morena sobre un supuesto bienestar generalizado en el país no se sostiene frente a los datos duros: 45 millones carecen de acceso a servicios de salud”, terció el priista Rubén Moreira. Mal cierre de año del diputado federal de Morena con licencia, Carlos Ulloa Pérez, al frente de ese espinoso organismo.

El buscapleitos

Como diría el expresidente Peña Nieto, a Gerardo Fernández Noroña, senador de Morena, “ningún chile le embona”. Ayer, rápido se metió a un post del priista Enrique de la Madrid que hablaba sobre decencia, honestidad y responsabilidad. “Está claro que no eres decente”, le dijo el morenista. Al momento, el exsecretario de Turismo no se enganchó con el senador.

Acompañamiento del INE

La presidenta del INE, Guadalupe Taddei, acompañará este lunes a organizaciones a entregar a la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral sus propuestas para mejorar el sistema electoral mexicano. Al mediodía, la presidenta y las organizaciones acudirán a las oficinas de la comisión, presidida por Pablo Gómez, en Bucareli, y se espera que haya un diálogo previo a la remisión de la iniciativa presidencial a la Cámara de Diputados, aunque las probabilidades de que se incluya alguna de sus propuestas es nula.

Se solidarizan con María Amparo

El Instituto de Estudios para la Transición Democrática expresó su solidaridad con María Amparo Casar, directora de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, luego de que la FGR abrió una carpeta de investigación en su contra por presunto uso ilícito de atribuciones. El instituto afirmó que se trata de “un ejemplo extremo de venganza hacia una ciudadana lúcida e íntegra, cuyo trabajo ha consistido en revelar y documentar la corrupción en nuestro país”, y pidieron a la fiscal Ernestina Godoy cumplir su promesa de no utilizar la institución para represalias políticas.