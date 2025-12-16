Claudia Sheinbaum delinea reforma electoral; plantea quitar OPLE y las listas de pluris

Claudia Sheinbaum adelantó que su gobierno estaría haciendo pública la iniciativa de reforma electoral a mediados de enero de 2026. [Fotografía. Cuartoscuro]

La reforma electoral, que se prevé presentar a mediados de enero, “es fundamental” que contemple eliminar listas de legisladores plurinominales, reducir los recursos públicos destinados a las elecciones y desaparecer los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE), delineó la presidenta Claudia Sheinbaum.

En torno a la propuesta de reforma electoral presentada por Salvemos la Democracia, encabezada por el empresario Claudio X. González, la mandataria consideró que “ellos tienen derecho” a buscar las firmas y presentar una propuesta, aunque, reconoció, no ha revisado dicho documento.

No obstante, en la conferencia matutina del Salón Tesorería de Palacio Nacional, la presidenta informó que la Comisión Presidencial para la Reforma Electoral, que preside Pablo Gómez, se reunirá “en estos días”, una vez que concluyeron los foros donde se recibieron propuestas de la ciudadanía.

En ese sentido, Sheinbaum adelantó que su gobierno estaría haciendo pública la iniciativa de reforma electoral a mediados de enero de 2026 y delineó los aspectos que para ella “es fundamental” que debe contener la iniciativa:

“Lo que, desde mi perspectiva, es fundamental en la reforma es (eliminar) las listas de plurinominales, que en realidad las eligen las cúpulas de los partidos, aunque en Morena son por tómbola, pero se eligen sin la participación de la gente.

“Y segundo: la cantidad de recursos que se utilizan para las elecciones, y también valorar si es necesario tantos esquemas organizativos como los OPLE”, aseguró.

Sheinbaum puso énfasis en que para ganar una diputación, local o federal, es necesario “convencer a la gente, hay que ganar la votación del pueblo, de manera honesta, transparente y limpia, universal, secreta y directa”.

Por otra parte, criticó a los integrantes de la organización Somos México, como Edmundo Jacobo, Leonardo Valdés Zurita y Lorenzo Córdova, porque “es curioso” que antes apoyaban al “PRIAN”, sin embargo, como ya no se sienten representados buscan formar un nuevo partido político.

Destacó que si el INE lo autoriza, podrán participar en la elección de 2027. Aclaró que de acuerdo con la legislación electoral actual, las organizaciones que busquen convertirse en partidos pueden presentar su solicitud cada seis años, cumplir con un número de asambleas y de afiliados.

“Tienen que participar solos en la elección y tienen que obtener al menos 3 por ciento de la votación; si no obtienen 3 por ciento, aunque hayan cumplido con todos los requisitos, no se les da el registro para poder participar después en 2030”, agregó.

La mandataria abrió la posibilidad a que las organizaciones no tengan que esperar seis años para poder solicitar convertirse en un partido: “Habría que ver si no se puede abrir también para que no se necesiten esperar seis años”, señaló.