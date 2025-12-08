Edmundo Jacobo: baja en popularidad frenó reforma para revocación

Edmundo Jacobo considera que Morena congeló la reforma sobre la revocación de mandato tras los hechos recientes como asesinatos y bloqueos que afectaron la popularidad presidencial. [Fotografía. El Financiero TV]

La concentración del poder, el deterioro del equilibrio de Poderes y del Estado de derecho, así como el clima de inseguridad han afectado la popularidad de quien ocupa la Presidencia de la República, lo cual ha llevado a la coalición dominante a frenar la reforma para empatar la revocación de mandato y la elección intermedia de 2027, consideró Edmundo Jacobo, exsecretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral.

El también analista político, en entrevista para el programa La Silla Roja de El Financiero Bloomberg, con el periodista Leonardo Kourchenko, consideró que, de acuerdo con esa hipótesis, los niveles de la popularidad presidencial, al empatar la revocación de mandato con la elección intermedia, no traería consigo beneficios a Morena ni al bloque dominante.

Recordó que el 18 de septiembre pasado el diputado de Morena, Alfonso Ramírez Cuéllar, cercano a la presidenta Claudia Sheinhaum, presentó la iniciativa de reforma para empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027, con el objetivo de que la mandataria pueda promover su continuidad y poder influir en el proceso electoral.

Sin embargo, refirió que esa iniciativa fue enviada a la congeladora por el líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, porque, de acuerdo con las hipótesis de Edmundo Jacobo, la popularidad presidencial ha venido cayendo tras las inundaciones, el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo –ocurrido el 1 de noviembre– y antes, en Michoacán también, el asesinato del líder de los limoneros, Bernardo Bravo; el bloqueo de carreteras de transportistas y campesinos y la marcha del sábado 15 de noviembre.

“Lo que está pasando en el país, la concentración del poder, el deterioro del equilibrio de poderes, el deterioro del Estado de derecho, y además el clima de inseguridad que se está viviendo ya no está haciendo eco a una narrativa gubernamental de que todo está bien; cuando salgo a la calle y las cosas están mal porque me asaltan en el microbús, en el autobús, tengo temor cuando mis hijos salen de casa.

“Eso está afectando de manera muy importante esa hipótesis de que una alta popularidad de quien ocupa la Presidencia de la República va a jalar consigo en beneficio de Morena y del bloque dominante en los resultados de las elecciones intermedias de 2027. Esa es mi hipótesis política”, opinó.

El analista sostuvo que, independientemente de lo anterior, no le gusta la figura de revocación de mandato, porque “no creo que sea una figura que abone a la madurez ciudadana y a la de una democracia en un país”.