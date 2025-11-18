Claudia Sheinbaum reitera que se someterá a revocación de mandato

En Morena se presentó una iniciativa para adelantar la consulta de la revocación de mandato para las elecciones de 2027. [Fotografía. Cuartoscuro]

La presidenta Claudia Sheinbaum refrendó que se someterá a la consulta de revocación de mandato, ya que, destacó, “nunca vamos a ser una carga para el pueblo”.

En la mañanera, aseguró que la revocación de mandato “es una decisión nuestra” y no de la oposición:

“Quien la propuso fue el presidente López Obrador, quien la llevó a la Constitución fue el presidente López Obrador y claro que me voy a sujetar a la revocación de mandato, porque eso dice la Constitución. Y además nunca vamos a ser una carga para el pueblo. Nunca.

“Ahora, qué piensa la gente de la transformación, qué piensan los adultos mayores, qué piensan las mujeres de 60 a 64, qué piensan los jóvenes que por primera vez fueron a una preparatoria, qué piensan los jóvenes que por primera vez tienen acceso a la universidad, qué piensa el pueblo de México”, dijo.

La aprobación de la presidenta Sheinbaum, de acuerdo con la encuesta global Morning Consult, la misma que el expresidente Andrés Manuel López Obrador presumía para mostrar que era de los líderes más populares del mundo, pasó de 62 a 41% en noviembre, mientras que su desaprobación casi se duplicó al llegar a 53%.

El sondeo señala que la mandataria mexicana en noviembre de 2024 se ubicaba en segundo lugar, sólo debajo de Narendra Modi de India; sin embargo, un año después, en noviembre de 2025, Sheinbaum cayó al noveno lugar en el ranking global.

La presidenta recordó ayer que en 2027 se van a elegir “muchos gobernadores, diputados federales (y) presidentes municipales”, por lo que “el año que entra va a ser un año, y el 27, movidito porque se acerca el periodo electoral y que diga el pueblo lo que quiere”.

“Nosotros vamos a seguir trabajando, y la revocación de mandato fue nuestra. Imagínense, ahora resulta que la oposición la trae como si hubiera sido demanda de ellos. No. Es una decisión nuestra”.