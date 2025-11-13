Con los ‘gobers’, no: Sheinbaum ‘batea’ que mandatarios estatales entren en la revocación de mandato

La presidenta Claudia Sheinbaum 'bateó' la exigencias del PAN para que los gobernadores sean sometidos a una consulta de revocación de mandato en caso de aprobarse la iniciativa que propone adelantar este mecanismo para el 2027. (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum descartó que los gobernadores y la jefa de Gobierno de la Ciudad de México sean incorporados a la iniciativa que busca adelantar la revocación de mandato a 2027, como propuso el Partido Acción Nacional (PAN).

Afirmó que su gobierno se concentrará únicamente en el proceso relacionado con la Presidencia de la República, mientras que cada estado deberá decidir si aplica este mecanismo, aunque algunos mandatarios ya lo han planteado.

“Depende de los gobernadores y de las constituciones de cada estado de la República. Cada estado tendría que definirlo. Nosotros definimos lo que tiene que ver con la presidencia, ya que en cada estado quien elige a los gobernadores es el pueblo, y ellos deben decidir si se aplica o no la revocación. Hay varios gobernadores que lo han planteado, pero depende de cada entidad”, respondió la mandataria al ‘reto’ lanzado por Acción Nacional.

¿Cuáles son las exigencias del PAN para apoyar la revocación?

El líder nacional del PAN, Jorge Romero, y el coordinador de la bancada blanquiazul en el Senado, Ricardo Anaya, establecieron dos condiciones para respaldar la reforma. Sin embargo, Morena y sus aliados cuentan con mayoría suficiente para aprobarla sin apoyo opositor.

La primera condición es que los gobernadores también sean sometidos a la revocación de mandato, ante los casos de inseguridad y presuntos vínculos con el crimen organizado que involucran a algunos funcionarios estatales.

La segunda exigencia busca modificar el método para designar a la persona que sustituiría a la presidenta Sheinbaum en caso de aprobarse la revocación. El PAN propone una elección extraordinaria para que la ciudadanía elija al sucesor.

Actualmente, el artículo 84 de la Constitución establece que el Congreso debe nombrar al perfil que concluya el mandato presidencial. Sin embargo, Acción Nacional considera que Morena podría imponer a Andrés Manuel López Beltrán, hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador.

“Lo que nosotros estamos diciendo es que si pretenden que salgamos a gritarle a la gente que nos da miedo que esté en la boleta, eso no lo vamos a decir (...). Y con otra condición vámonos con los gobernadores, también a ver si se animan, con todos los gobernadores”, precisó Jorge Romero en entrevista con Azucena Uresti.

El dirigente panista advirtió que, en caso de aprobarse la iniciativa para adelantar la revocación, promovería entre la ciudadanía el voto en contra de que Claudia Sheinbaum permanezca en el cargo.

“Sí, así como van las cosas de aquí a dos años, por supuesto que sí”, afirmó Romero.