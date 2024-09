Con 85 senadores (no 86) ya es mayoría calificada: Fernández Noroña

En el Senado, la mayoría calificada se conforma con 85 y no con 86 senadores presentes en el pleno, aseguró el presidente de la Mesa Directiva de la Cámara alta, Gerardo Fernández Noroña.

El legislador petista-morenista, en coincidencia con declaraciones recientes del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Adán Augusto López, sostuvo que existen argumentos jurídicos que sostienen su aseveración.

“Hay elementos jurídicos que así se han hecho. Ahora sí que como en la escuela, cuando era de punto cuatro hacia abajo era el número inmediato anterior; de punto seis hacia arriba el número inmediato superior. No hay un punto tres de senador y, desde mi punto de vista, en sentido estricto, con 85 senadores sería suficiente”, afirmó Fernández Noroña.

No obstante, para el profesor en Derecho Constitucional de la Facultad de Derecho de la UNAM Francisco Burgoa, habría una crisis constitucional si Morena y sus aliados intentan aprobar la reforma al Poder Judicial argumentando que 85 votos, y no 86, son suficientes para alcanzar la mayoría calificada en el Senado.

“Esto se debe a que, en ese supuesto, el oficialismo haría una interpretación incorrecta del artículo 135 constitucional, que alteraría la razón de ser del poder revisor de la Constitución, dado que 85 no supera la mayoría calificada sobre 128 senadores. Ochenta y cinco no es más de 85.33 y tener la mayoría absoluta no les confiere el poder de decidir que ese ‘.33′ se puede omitir o ‘redondear’”, argumentó.

El especialista además refirió que “hay antecedentes y precedentes parlamentarios en el Senado de la República donde se ha exigido 86 votos sobre 128 para reformar la Constitución. Inclusive, Ricardo Monreal en otro momento lo reconoció públicamente”.

Por otra parte, el Sistema de Información Legislativa de la Secretaría de Gobernación establece que “en la Cámara de Senadores se requerirían 86 de 128 legisladores para lograr dicha mayoría, variando el número en función de los senadores presentes en la sesión de pleno”.

Cabe recordar que el pasado 4 de septiembre, el coordinador de la bancada de Morena, Adán Augusto López Hernández, sugirió, en el mismo sentido, que para alcanzar la mayoría calificada en el Senado hay quienes interpretan que es con 85 y no con 86 votos:

“Hay quienes interpretan que son 85 senadores, porque dicen que cuando es resto mayor o resto menor de 50, entonces se reduce. Cuando el resto mayor de 50, pues se escala”, dijo el exsecretario de Gobernación.