Reforma Judicial avanza en Comisiones en el Senado

En las comisiones unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado, avanzó la aprobación de la reforma constitucional al Poder Judicial, mediante la cual se establece que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular.

El dictamen, que está previsto sea llevado al pleno mañana martes y que sea discutido y votado en la sesión del miércoles próximo, fue aprobado en lo general y en lo particular con 25 votos a favor de Morena, PVEM y Partido del Trabajo, y 12 votos en contra de los legisladores de oposición de las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano.

Se presentaron 70 reservas (propuestas de modificación), las cuales fueron rechazadas.

Alertan de posible fraude

En la discusión, los legisladores de oposición alertaron que el oficialismo, al no contar con la mayoría calificada, no sólo busca presionar a los senadores de oposición, sino además busca fraguar “un fraude a la Constitución” al pretender aprobar la reforma judicial con el argumento de que la mayoría calificada se alcanza con 85 votos y no con 86.

“Esa línea no la intenten cruzar. Eso sí no lo vamos a permitir bajo ninguna circunstancia. Si ustedes ganan con votos lo vamos a respetar, pero la mayoría calificada es 86 votos, y en eso sí no nos vamos a mover”, advirtió Ricardo Anaya, quien además exigió al oficialismo dejar de presionar a los senadores de la oposición, ya que al menos tres legisladores han recibido “propuestas corruptoras” y acusaciones a través de las fiscalías estatales.

Reafirman voto en contra

Tanto los legisladores panistas y priistas, quienes participaron en la reunión ad cautelam porque hay suspensión judicial definitiva del proceso legislativo de la reforma judicial, como los emecistas, refrendaron que los 43 senadores de oposición votarán en contra, porque la reforma, impulsada por el presidente López Obrador, busca cooptar el Poder Judicial.

Al respecto, el emecista Luis Donaldo Colosio Riojas lamentó que nunca en la historia de este país dos poderes (Ejecutivo y Legislativo) se unieron para destruir, cooptar y someter a otro (el Poder Judicial): “Esta reforma es para quitar privilegios y excesos, sí; pero también es para tomar control del poder que funge como el árbitro de México, y por lo mismo hoy queda más que claro el propósito revanchista de esta reforma”.

Acusan nepotismo en la ‘4T’

La priista Carolina Viggiano afirmó que Morena y sus aliados no pueden hablar del nepotismo del Poder Judicial cuando al menos una decena de los integrantes de la familia de Ricardo Monreal Ávila, líder de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados, están “incrustados en el Poder Ejecutivo”.

En respuesta, el senador Saúl Monreal dijo que “son puras mentiras”; sin embargo, aclaró que en total son 14 los integrantes de su familia en el gobierno morenista.

En el inicio del debate, el panista Gustavo Sánchez solicitó incorporar en el orden del día la organización de un parlamento abierto, lo cual fue rechazado con los votos de la mayoría de Morena y sus aliados.

Los ajustes

La reforma al Poder Judicial contempla, entre otros aspectos, la renovación de todos los cargos de jueces, magistrados y ministros en dos elecciones a realizarse en 2025 y 2027; echar mano de “tómbola” para depurar el número candidatos; la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, mediante el cual se busca supervisar la conducta de los jueces, y la reducción de 11 a nueve el número de ministros de la Corte.

Además, se echa mano de la figura de “jueces sin rostro” en los casos relacionados con delitos de narcotráfico y delincuencia organizada.