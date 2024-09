‘Alito’ Moreno advierte a la 4T que ‘no pasará’ la reforma judicial: ‘Estamos firmes los 43 senadores’

“Como estamos firmes los 43 senadores, no pasará la reforma al Poder Judicial”, advirtió Alejandro “Alito” Moreno, presidente nacional del PRI, a Morena tras calificar como una “locura” la propuesta de elegir a jueces, magistrados y ministros por voto popular.

Por esta razón, el priista tildó a los legisladores de Morena y aliados como “unos sínicos”, porque lo único que buscan “estos pillos es convertirse en dictadores”, expresó en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

Ante esto, el líder del PRI reiteró que los senadores del tricolor están firmes y no van a votar a favor de la reforma judicial, por lo que Moreno pidió construir una nueva propuesta para hacer cambios en el Poder Judicial.

“Si todos y cada uno de las y los senadores nos mantenemos, como nos vamos a mantener los del PRI, no pasará la reforma al Poder Judicial y se pueden construir, basado en el diálogo, propuestas”.

Sin embargo, si algún legislador de oposición “traiciona” su palabra y vota a favor de reformar el Poder Judicial, “Alito” llamó a señalarlo públicamente porque estaría traicionando a la patria.

“Los 43 senadores públicamente ya lo han hecho, no habría ningún pretexto para que no estén presentes en la sesión. Yo creo que la senadora o el senador que se ha comprometido y que no lo haga, verdaderamente el pueblo de México lo tiene que señalar porque es un daño a la Nación”, afirmó.

“Alito” Moreno confesó que espera que el gobierno de Claudia Sheinbaum sea más abierto al diálogo y así el Congreso de la Unión pueda contruir nuevas propuestas: “Esperamos que el próximo gobierno convoque al diálogo, a la construcción de acuerdos y consensos”.

AMLO ‘presiona’ a senadores de oposición para votar a favor de la reforma judicial

Desde Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a senadores, en especial a los de oposición, que actúen con independencia y que voten a favor de la reforma al Poder Judicial.

“Quiero dirigirme a los senadores con todo respeto para que actúen con independencia con libertad y que pongan por delante del interés personal, del interés partidista, el interés del pueblo y de la Nación”, expresó la mañana de este viernes 6 de septiembre.

Incluso, el mandatario mexicano explicó que al país no le conviene un “Poder Judicial sometido a la delincuencia”, por lo que es necesario reformarlo para traer “justicia” al pueblo mexicano.

“El Poder Judicial está podrido, invadido por la corrupción, no se imparte justicia en beneficio del pueblo de México, es un poder secuestrado, tomado al servicio de la delincuencia organizada y de la delincuencia de cuello blanco, es un poder de las minorías”, acusó.

Por último, señaló que Claudio X. González presiona a los legisladores del PRI, PAN y MC para que voten en contra de su reforma constitucional.

“Estoy viendo que les dijo defínanse, presionándolos, pero lo está haciendo de manera abierta. ¿Quién es este señor? Un representante de los que se sentían dueños de México, los que empobrecieron a la mayoría de los mexicanos, los que se dedicaron a saquear el país”, señaló.