‘El que sienta que se va a enfermar, que pida licencia’: Anaya pide a senadores no faltar a la sesión de la reforma judicial

Ricardo Anaya pidió a los senadores que dejen tomar protesta su suplente en caso de que no asistan a la sesión de la reforma judicial. Foto: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO

El que sienta que se va a enfermar, que pida licencia, dijo este martes el senador del Partido Acción Nacional (PAN), Ricardo Anaya, luego de que pidiera a los senadores de oposición asistir a la sesión de la reforma al Poder Judicial en el Senado.

“El que sienta que se va a enfermar, que de una vez pida licencia y deje que tome protesta su suplente porque ahí si la opinión pública tiene que ser implacable”, comentó Anaya en entrevista con Azucena Uresti.

El Senado de la República citó para este martes 3 de septiembre a las y los senadores, en punto de las 14:00 horas para discutir la reforma judicial; sin embargo, aún se debe discutir la reforma en una sede alterna a la Cámara de Diputados, después de qué trabajadores bloquearon los accesos al Palacio Legislativo de San Lázaro.

En este sentido, el excandidato presidencial llamó a los 43 senadores de oposición a no venderse ni doblegarse ante la mayoría calificada de Morena y oponerse a la reforma.

“Somos 43 (senadores de oposición) y el error es quien va a ser el traidor que va a votar con ellos, claro que hay que abrir los ojos y que no haya un judas que se venda por unas monedas, pero esto es más delicado porque a veces la trampa es más oculta (...) Yo he visto casos de legisladores que fingen enfermedades con tal de no votar”, afirmó.

Por lo que, pidió a los ciudadanos poner “lupa” sobre los 43 senadores para que emitan su voto durante la sesión de la reforma judicial.

“No se vale que una o uno de esos 43 (senadores) se venda o se doble, porque 43 por ciento (coincide el número de los ciudadanos no votaron por Morena) y tenemos la obligación, ahora tenemos una oposición que se opone con firmeza sí, pero que siempre presenta una alternativa, sí queremos una reforma judicial, sí tenemos un problema gravísimo de justicia en el país, pero no una reforma que está claramente diseñada para que el gobierno tome el control del Poder Judicial”, declaró.

Manifestantes bloquean accesos en San Lázaro ante votación de la reforma judicial

Este martes, trabajadores bloquearon los accesos a la Cámara de Diputados horas antes de que los legisladores comenzaran a votar una iniciativa que cada vez suma más voces en contra.

Empleados de los tribunales, estudiantes y otros críticos pusieron cuerdas en las entradas de la Cámara y bloquearon algunas calles aledañas mientras lanzaban consignas como “¿En dónde están, en dónde están, los diputados que nos iban a escuchar?”, o “Reforma judicial, capricho presidencial”.

Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena dijo en sus redes sociales que no iban a solicitar a la policía que desalojara a los manifestantes porque no querían enfrentamientos, por lo que estaban buscando sedes alternativas, incluidos hoteles, para realizar la sesión.

No obstante, garantizó que “esta reforma va, porque así fue como nos lo indicó el pueblo de México en las urnas” en junio, cuando Morena y sus socios ganaron las elecciones por una aplastante mayoría.

Este martes está previsto que el pleno inicie su votación en general para culminarla el miércoles en particular con lo que, si no hay sorpresas, esta misma semana llegaría al Senado, que también debe aprobarla antes de pasarla a ratificación de los estados para su eventual entrada en vigor.

* Con información de AP