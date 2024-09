Trabajadores del PJ cercan San Lázaro; Monreal propone sesionar la reforma judicial en sede alterna

Aproximadamente 700 trabajadores del Poder Judicial bloquearon la mañana de este martes 3 de septiembre los accesos a la Cámara de Diputados, ubicada en San Lázaro, donde se prevé que hoy se discuta la reforma que impulsa el presidente Andrés Manuel López Obrador.

De acuerdo con Foro TV, los bloqueos iniciaron cerca de las 04:00 horas de la madrugada de este martes, cuando los trabajadores de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación cercaron los accesos de la Cámara de Diputados, ocasionando afectaciones en vialidades cercanas a San Lázaro.

El objetivo de este bloqueo es que los legisladores no realicen la sesión de hoy, que prevé la discusión de la reforma judicial, acordada a las 10 horas.

La protesta subió de tono cuando los diputados de Morena, PT y PVEM trataron de ingresar a sus oficinas para garantizar su mayoría en el pleno, pero fueron recibidos por los inconformes con empujones y gritos en los diversos accesos del recinto.

“Por nosotros se pueden ir a sesionar al infierno, pero aquí en la Cámara de Diputados no van a sesionar hoy ni mañana”, advirtió la vocera de la Asociación, Patricia Aguayo, desde una de las entradas de la sede legislativa.

En respuesta, algunos diputados -citados desde las seis de la mañana en la Cámara- que se enfrentaron a los trabajadores acusaron y gritaron que los trabajadores que bloquean los accesos “son sólo porros provocadores”.

Con información de Víctor Chávez

Ricardo Monreal advierte que reforma judicial será debatida en sede alterna

El coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal, dio a conocer que este martes se discutirá la reforma judicial; sin embargo, ante el bloqueo en la Cámara de Diputados, propuso sesionar en una sede alterna, ya que pretende impedir algún enfrentamiento.

“Están tomadas todas las entradas, está prácticamente el acceso difícil para ingresar al Salón de Sesiones, no queremos provocar un enfrentamiento, no vale la pena, nosotros somos pacifistas (...) Les he pedido a mis compañeros Diputados que no intenten ingresar, que dejen a la gente que se está manifestando porque hay varias calles que no permiten el acceso ni peatonal ni vehicular, entonces vamos a tomar una decisión más tarde”.

Ante esto, Monreal adelantó que tomará medidas distintas, como sesionar en una de las dos sedes alternas con las que cuentan los legisladores, quienes pretenenden aprobar la reforma al Poder Judicial que busca la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros.

“Hay dos sedes alternas (...) no tenemos problema y como no queremos provocar ningún incidente, queremos discutir civilizadamente con racionalidad política y con fundamentos por qué esta reforma va, porque así fue como nos lo indicó el pueblo de México en las urnas”, afirmó.