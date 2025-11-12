Sheinbaum ‘contesta’ a reto de Anaya por revocación de mandato: ‘Nuestro movimiento tiene mucho apoyo’

La presidenta Sheinbaum respondió a las críticas de la oposición sobre la revocación de mandato.

La presidenta Claudia Sheinbaum habló nuevamente sobre la revocación de mandato y respondió al reto de Ricardo Anaya al resaltar que el movimiento que ella representa, mantiene mucho apoyo del pueblo. Además, cuestionó por qué la oposición estaría en desventaja durante las elecciones de 2027.

Sheinbaum responde a Ricardo Anaya: ‘Tiene mucho apoyo nuestro movimiento’

Al ser cuestionada nuevamente sobre la revocación de mandato, la presidenta Sheinbaum respondió a las críticas de la oposición, en particular, Ricardo Anaya, y cuestionó por qué otros partidos estarían en desventaja en las elecciones de 2027.

“La oposición tendría qué decir por qué está en desventaja ante la revocación de mandato. ¿No que todos están en contra? Solo porque en el fondo saben que nuestro movimiento tiene mucho apoyo popular“, agregó.

El senador del Partido Acción Nacional (PAN) lanzó un reto para mover la revocación de mandato y que no sea en 2027 para saber si se obtendrá el mismo resultado.

“Si la ponen en la boleta, lo que va a pasar es que se le va a revocar el mandato”, afirmó Anaya.

Sheinbaum envía mensaje a diputados tras aprobación de aumento: ‘No debe haber privilegios’

La presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre el aumento que aprobaron los diputados y aseguró que esto será decisión de los legisladores.

“Depende de los diputados, el pueblo de México sabe lo que pensamos. Los legisladores deben estar en la justa medianía y yo no considero que deba haber privilegios”, agregó.

Sheinbaum se ‘burla’ de apoyo de Fox y el PRI a marcha de la Generación Z

Claudia Sheinbaum se ‘burló’ de los políticos de oposición que anunciaron su asistencia a la manifestación de la Generación Z el próximo sábado 15 de noviembre.

Uno de ellos fue el expresidente Vicente Fox y algunos militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) quienes han utilizado la bandera de One Piece.

“Fox no es muy de la generación Z. Ni a chavorrucos llegan”, dijo la mandataria entre risas.

En tanto, el movimiento dice no estar afiliado a ningún partido y, según sus integrantes, se han inspirado en protestas internacionales de otros jóvenes.

Sheinbaum cuestiona movilización de la CNTE previo a marcha de la Generación Z

La presidenta Sheinbaum fue cuestionada sobre las vallas que rodean Palacio Nacional, por lo que argumentó que habrá distintas movilizaciones en los próximos días, una de ellas de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) antes de la de la Generación Z.

“Hay diálogo con la CNTE, entonces no hay por qué venir a Palacio Nacional. No vemos por qué cuando se está llamando a una manifestación, dos días antes ellos también anuncian una marcha”, dijo.

Sheinbaum aseguró que las vallas se colocan para proteger Palacio Nacional en caso de agresiones durante cualquier movilización.

“Nosotros tenemos una responsabilidad de cuidar el Palacio Nacional porque es un monumento histórico y símbolo de nuestro país. Para proteger a la policía, para eso se pusieron las vallas, para revenir”, aseguró la mandataria.

¿Qué sabemos de los 13 casinos físicos y virtuales utilizados para lavar dinero?

El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, explicó cómo funcionaban los 13 casinos físicos y virtuales que eran utilizados para lavar dinero de distintas formas.

Los estados donde se detectaron dichos casinos son Jalisco, Nuevo León, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México.

Además, se detectó que operaban con los siguientes patrones:

Casinos con operaciones en efectivo y simulación fiscal

Casinos con flujos internacionales de origen extranjero

Casinos digitales o plataformas electrónicas no supervisadas

Por dicha situación, se inició una investigación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), se presentaron denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR), ocurrió la suspensión temporal de actividades y el bloqueo de páginas electrónicas y cuentas bancarias.

El modus operandi de 13 casinos en México de lavado de dinero para el crimen

Este es el modus operandi utilizado por los casinos para lavar dinero en México: