Se le ‘sale’ lo autoritario a Noroña: Pide expulsar al PAN de Mesa Directiva del Senado

El expresidente de la mesa directiva del Senado dijo que, como senadores, los panistas deberían conducirse con mínimo apego a sus responsabilidades. (Cuartoscuro).

El senador Gerardo Fernández Noroña, de Morena, pidió excluir a la bancada del PAN en el Senado de las reuniones de la Junta de Coordinación Política y de la Mesa Directiva, por su “injuria permanente”.

El morenista envió este miércoles un oficio a Adán Augusto López Hernández, presidente de la Junta de Coordinación Política y coordinador de la bancada de Morena, con la petición.

“Mas allá del derecho de todo legislador a sostener en tribuna lo que le venga en gana, el grupo parlamentario del PAN no se ha conformado con lanzar falsas acusaciones de vínculos con el narco, señalando dolosamente a TODO nuestro grupo parlamentario de tales vínculos sin presentar una sola prueba, hecho muy grave y absolutamente falto de respeto; ha ido más lejos, injuriando permanentemente en lo particular y en lo general a compañeras y compañeros de nuestro movimiento”, se lee en el escrito.

Agregó que incluso en acciones de duelo, como cuando se guardó un minuto de silencio por el fallecimiento de José Mujica, expresidente de Uruguay, hubo faltas de respeto.

Además, ha introducido megáfonos para reventar las sesiones, éstos han sido usados sobre todo por la senadora Lilly Téllez y Ricardo Anaya, coordinador de dicha bancada.

“Todo esto deja en claro que el coordinador del citado grupo parlamentario, no coordina nada; o juega al policía bueno y al policía parlamentario malo, o el coordinador no tiene ninguna capacidad e influencia en su grupo parlamentario”.

“En Mesa ese marco y reconociendo el derecho de Acción Nacional de participación en la Directiva y en la JUCOPO, considero que no se les debe convocar a ninguna sesión de ambas instancias, mientras la bancada de Acción Nacional mantenga la actitud de no respetar el marco legal que rige las sesiones del pleno de la Cámara”.

El expresidente de la mesa directiva del Senado agregó que, como senadores, los panistas deberían conducirse con mínimo apego a sus responsabilidades.

Tanto la Mesa Directiva como la Junta de Coordinación Política son los principales órganos de decisión del Senado.