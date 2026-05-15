Sheinbaum desconoce si UIF bloqueó las cuentas bancarias de Rubén Rocha Moya

El Gabinete de Seguridad recomendó asignar a Rubén Rocha a un pequeño grupo de guardias nacionales para su protección.

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que “no tiene conocimiento” del presunto bloqueo de las cuentas de Rubén Rocha, gobernador de Sinaloa con licencia, y del senador Enrique Inzunza, realizado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Así lo informó en la conferencia ‘mañanera’ de este viernes 15 de mayo, en la que pidió un reporte a la dependencia de la Secretaría de Hacienda. “Vamos a pedir que informen si hubo algo de eso”, señaló la presidenta Sheinbaum.

Un reporte sobre la presunta notificación de la UIF a bancos mexicanos para ‘congelar’ las cuentas de Rubén Rocha y al senador Enrique Inzunza, funcionarios acusados por el Departamento de Justicia de EU por presuntos vínculos con el narcotráfico, circuló en medios la mañana de este viernes.

“No tenía conocimiento, no lo pregunté (en el Gabinete de Seguridad), vamos a pedir que informen”, contestó Sheinbaum al ser cuestionada sobre el tema.

La presidenta de México explicó que cuando la Unidad de Inteligencia Financiera “encuentra alguna irregularidad”, procede con medidas, entre las que están el bloqueo de cuentas.

¿Qué sabemos de las acusaciones de EU contra Rubén Rocha?

El gobernador de Sinaloa es señalado de participar supuestamente en un esquema de protección a Los Chapitos, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.

El Departamento de Justicia de EU extendió la acusación a Enrique Inzunza, senador de Sinaloa; Juan de Dios Gámez, alcalde de Culiacán, y Dámaso Castro, vicefiscal sinaloense y a otros funcionarios.

Tras los señalamientos de autoridades estadounidense, Rubén Rocha defendió su inocencia y pidió licencia por 30 días al cargo de gobernador para facilitar las investigaciones de la Fiscalía General de la República (FGR).

De acuerdo con la presidenta Sheinbaum, Rubén Rocha permanece en Sinaloa y recibe vigilancia por elementos de la la Guardia Nacional.

“Tengo la conciencia tranquila. Lo digo clara y contundentemente: Son falsas y dolosas las acusaciones que se han vertido en mi contra”, afirmó en un mensaje el pasado 1 de mayo.