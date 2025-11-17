Calendario de pago para nuevas beneficiarias de Pensión Mujeres Bienestar: ¿Cuándo te dan 3 mil pesos?

La Pensión Mujeres Bienestar es uno de tres programas que la presidenta Claudia Sheinbaum creó para su sexenio.

¿Te inscribiste a la Pensión Mujeres Bienestar en agosto y ya te dieron tu Tarjeta del Bienestar? Pues ya hay fecha para el primer depósito de tu apoyo de 3 mil pesos.

La presidenta Claudia Sheinbaum preparó una ‘sorpresa’ en su ‘mañanera’ de este lunes 17 de noviembre: El calendario de pagos para las beneficiarias ‘primerizas’ de la Pensión Mujeres Bienestar.

Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar, explicó que un millón 928 mil mexicanas se inscribieron al programa de apoyo para mujeres de 60 a 64 años durante la ventana de registros en agosto.

Con ello, el padrón de beneficiarias del programa Pensión Mujeres Bienestar alcanzó casi los 3 millones de personas, agregó la funcionaria.

Pensión Mujeres Bienestar: Este es el calendario de pagos para esta semana

Montiel dijo que los pagos para las nuevas beneficiarias de la Pensión Mujeres Bienestar se hará esta misma semana, pero sin contar el lunes, esto porque los bancos no trabajan durante el feriado del aniversario de la Revolución Mexicana.

Como pasa con la Pensión del Bienestar, para ordenar los pagos se toma en cuenta la letra inicial del apellido paterno de los beneficiarios. El calendario de pagos para la Pensión Mujeres Bienestar queda así:

Apellidos con A, B, C, D : Martes 18 de noviembre.

: Martes 18 de noviembre. Apellidos con E, F, G, H, I, J, K : Miércoles 19 de noviembre.

: Miércoles 19 de noviembre. Apellidos con L, M, N, Ñ, O, P, Q : Jueves 20 de noviembre.

: Jueves 20 de noviembre. Apellidos con R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 21 de noviembre.

“En adelante, las nuevas beneficiarias ya estarán incorporadas con los demás programas, para que en enero cobren en conjunto con los programas que se dan bimestralmente”, añadió Montiel.

¿Cuántos beneficiarios tienen los programas del Bienestar del Gobierno?

La secretaria del Bienestar comentó que el padrón de personas que reciben apoyos sociales es de 18.5 millones de mexicanas y mexicanos.

La Secretaría del Bienestar administra y distribuye los recursos que van para personas adultas mayores de 65 años o más; mexicanas de 60 a 64 años; personas con discapacidad, y madres trabajadoras, entre otros grupos.