¡No te ataques! Estos bancos darán servicio este lunes 17 de noviembre

El lunes 17 de noviembre de 2025 será un día sin servicio en la mayoría de las sucursales bancarias de México, de acuerdo con la Asociación de Bancos de México (ABM).

¿Qué bancos SÍ abrirán este lunes 17 de noviembre?

A pesar del paro general, no todos los puntos de atención física estarán cerrados. Según la ABM, las sucursales ubicadas dentro de supermercados, tiendas departamentales o centros comerciales funcionarán en su horario habitual, incluso en este día festivo.

Para quienes necesiten hacer operaciones, la ABM destaca que los canales alternos seguirán disponibles: más de 65 mil cajeros automáticos, alrededor de 58 000 corresponsales bancarios y la banca digital, telefónica y electrónica, operan las 24 horas, los 365 días del año.

¿Por qué los bancos cierran el 17 de noviembre?

La ABM señala que la CNBV, mediante una disposición de carácter general publicada en el Diario Oficial de la Federación, estableció el tercer lunes de noviembre como día inhábil para la banca. Este día se usa para conmemorar la Revolución Mexicana, cuya efeméride oficial es el 20 de noviembre, pero el feriado se recorre al lunes para conformar un “megapuente” bancario.

¿Qué servicios estarán disponibles ese día?

Aunque no habrá atención en ventanilla en la mayoría de sucursales, la ABM aclara que estos canales seguirán operando:

Cajeros automáticos

Corresponsales bancarios en tiendas y negocios

en tiendas y negocios Banca digital, electrónica y telefónica, sin interrupciones

Además, la ABM informa que si tienes un pago cuya fecha límite cae en este día inhábil, la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros permite que lo realices al siguiente día hábil, sin penalización.

¿Qué puedo hacer si no abren los bancos?