Reforma electoral, guerras de foros

Aunque aún sin fecha precisa de su llegada al Legislativo y menos conocer su contenido, las bancadas ya debaten y difieren sobre cómo se discutirá y procesará la iniciativa presidencial de reforma electoral. No se sabe siquiera si llegará primero a la Cámara de Diputados o al Senado. Lo que sí nos dicen los partidos es que “como en la feria, cada quien organizará sus foros y consultas”. “Habrá como una guerra de foros y consultas en cada partido”, anticipan priistas. Pero eso sí, el jefe morenista, Ricardo Monreal, les recordó que hay plazos fatales para cumplir con la ley y aprobar este tipo de reformas antes de las próximas elecciones.

En Donceles, falta de oficio político

“Muy mal, está mal que se llegue a este espectáculo que se dio ayer, la verdad”, reprochó la presidenta Sheinbaum al referirse al zafarrancho en el Congreso de la CDMX. El jalón de orejas, aunque fue parejo, bien podría haber estado dirigido a la coordinadora de Morena en el recinto de Donceles, Xóchitl Bravo. Y es que la jefa guinda demostró total falta de oficio político al no lograr impedir la toma de tribuna por parte de panistas y luego de sus propios diputados. Además, fue evidente la falta de cohesión de la bancada morenista ante la intentona de sesionar en sede alterna, pues mientras la vicecoordinadora Brenda Ruiz sí se fue en vano a las oficinas del Zócalo, junto con el líder azul, Andrés Atayde, Bravo se quedó, luego –por cierto– de haber contribuido al griterío y los empujones.

Cabildeo diplomático decembrino

Quien tiene claro que tendrá un 2026 agitado es el embajador en Estados Unidos, Esteban Moctezuma, así que no aplica esa de “lo checamos en enero”. Ayer se reunió con el congresista republicano John Moolenaar para dialogar sobre la revisión del T-MEC. Le resaltó la necesidad de la resiliencia regional en sectores estratégicos, como el automotriz, pero sobre todo le presumió los aranceles que México impuso a los países con los que no se tienen tratados comerciales, ya saben, por aquello de que China es enemigo número uno de Mr. Trump.

Gertz, a esperar

La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó ayer que Alejandro Gertz Manero, quien recién salió de la Fiscalía General de la República, sí formará parte del Servicio Exterior Mexicano. De acuerdo con la mandataria, su gobierno sólo espera el beneplácito del país al que lo propuso para ser embajador, que al parecer será Alemania. Lo cual podría informarse, dijo, en estos días.

Apela Sader al espíritu navideño contra bloqueos

La inconformidad de los campesinos por los precios del maíz y demás granos no cesa y amagaron con retomar este 17 de diciembre los bloqueos de carreteras y puentes internacionales para que se atiendan sus exigencias. Ante la situación, la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, que encabeza Julio Berdegué, apeló al espíritu navideño de los campesinos y les pidió “solidaridad para no afectar a transportistas, empresas ni a nuestros paisanos que, en estas fechas, se trasladan por las carreteras para reencontrarse con sus familias y celebrar las fiestas decembrinas”. Quizá el llamado no surta efecto, pero nada se pierde con intentar.

¿Y la convocatoria para renovar tres consejeros del INE?

La Cámara de Diputados declaró clausurado el periodo ordinario de sesiones con pendientes, entre ellos: emitir la convocatoria para renovar tres lugares en el Consejo General del INE que dejarán los consejeros Claudia Zavala, Dania Ravel y Jaime Rivera al concluir sus funciones en abril de 2026. El olvido parece no ser casualidad, pues en enero la presidenta Sheinbaum presentará la reforma electoral que podría cambiar el método de selección de consejeros y quizá por eso los diputados quisieron esperar. Eso sí, si el método no cambia, los legisladores tendrán menos de dos meses para elegir a los nuevos consejeros.