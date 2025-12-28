Noroña defiende su compra de tortillero de 5 mil pesos en Palacio de Hierro: ‘Me lo recomendó Belinda’

El diputado Gerardo Fernández Noroña volvió a colocarse en el centro de la conversación pública, esta vez no por un debate legislativo ni por una confrontación política, sino por un objeto doméstico que presumió en redes sociales como una recomendación de la cantante Belinda.

No sería la primera vez que las decisiones de consumo de Fernández Noroña son tendencia. En el pasado, el legislador ha sido visto usando ropa de marca como Columbia, conduciendo una camioneta Volvo y comiendo en restaurantes asociados a Palacio de Hierro, como La Cantina Palacio en Polanco; además de la vez que se negó a pagar los 50 centavos de IVA de un Boing de guayaba como un “acto de desobediencia al Pato Pascual y a Disney“.

Así es el polémico tortillero de Noroña

La nueva adquisición del político es un tortillero de 5 mil 299 pesos que se vende en Palacio de Fierro.

El objeto es artesanal, elaborado en mimbre, con tapa metálica y manufactura tradicional mexicana. Es de la marca Talleres Los Ballesteros, empresa fundada en 1937 en Taxco, Guerrero. No incluye las tortillas.

Tortillero artesanal. (Foto: www.elpalaciodehierro.com).

“No soy austero”, reiteró el político. Fiel a su estilo provocador, Noroña defendió su compra: “El que puede, puede y esto me lo recomendó mi amiga Belinda para darle la vuelta a la tortilla después de tanto pleito“.

La declaración la comentó en una reunión informal con reporteros a la salida de una sesión larguísima con cenadores que terminó curiosamente a la hora de la comida.

Inocente palomita...

Esta nota es completamente falsa y forma parte de una broma por el Día de los Inocentes.

Aunque el tortillero sí existe, el precio es real, además, Gerardo Fernández Noroña es bien conocido por su gusto por los tacos y sus recomendaciones con Estrella Noroñil.