Cierre de Viaducto y segundo piso del Periférico por repavimentación: ¿Cuándo inician los cortes viales?

Los cierres en Periférico y Viaducto forman parte del plan de remodelaciones del Gobierno de la CDMX para el Mundial 2026.

Las primeras semanas de 2026 llegarán con más tráfico del habitual para los chilangos y habitantes del Estado de México. Además de la repavimentación en Periférico Norte, ya se anunció el cierre de Viaducto y del segundo piso del Periférico, debido a trabajos de mantenimiento.

De acuerdo con las autoridades capitalinas, el cierre afectará los carriles centrales de dos de las vialidades más concurridas por los automovilistas.

Estas obras forman parte de los trabajos previos de cara a los partidos del Mundial 2026 en México, toda vez que ambas vías serán utilizadas por los turistas que visiten CDMX.

Así lo informaron Jesús Antonio Stevia Medina y Raúl Luciano, secretarios de Comunicaciones Infraestructura y Transportes federal y de Obras de la CDMX, durante una conferencia conjunta.

Antes de que te toquen los embotellamientos, esto es todo lo que debes saber de las obras anunciadas.

¿Cuándo inician el cierre de Viaducto y del segundo piso del Periférico?

Stevia Medina y Luciano informaron que la primera fase de los trabajos comenzará el martes 6 de enero próximo.

Señalaron que estudios realizados durante 2025 les permitieron conocer que los días de mayor tráfico son los lunes por lo que darán tregua a los automovilistas en la CDMX, una de las ciudades en el mundo con mayor congestión vehicular.

Los funcionarios dijeron que iniciar las obras en Viaducto y el segundo piso del Periférico antes del regreso a clases 2026 permitirá que los conductores conozcan las rutas alternas.

“Sabemos que habrá molestias, pero el cierre de Viaducto y del segundo piso de Periférico es una ‘jugada de gol’ para CDMX. Miles de personas nos van a visitar y debemos asegurarnos que existen las condiciones adecuadas de movilidad. Por eso también estamos construyendo la ciclovía en Tlalpan”, señaló Raúl Luciano.

“Los automovilistas deberían ver el corte de Viaducto y del segundo piso de Periférico como ‘un regalo de Reyes Magos’. Si bien son obras por el Mundial 2026 en México, los grandes beneficiados seremos los conductores que ya no sufriremos con los baches en CDMX. Esa ha sido la instrucción de la Jefa de Gobierno y nosotros como parte del gabinete federal cumpliremos”, agregó Stevia Medina.

Al detallar los cierres de Viaducto, ambos funcionarios señalaron que la primera etapa será desde Insurgentes Sur, a la altura de la Glorieta del Caminero, hasta la Calzada de Tlalpan.

“La repavimentación de ese tramo del Viaducto nos tomará dos semanas. Tendremos cuadrillas las 24 horas del día para acelerar las obras. Solo esperamos que los vecinos de la zona no se molesten porque habrá ruido en la noche, pero es por su bien”, mencionó Raúl Luciano.

Sobre el segundo piso de Periférico, Stevia Medina indicó que los trabajos se realizarán desde Alta Tensión hasta la zona de Constituyentes, que se comunica con la subida a Santa Fe y las Lomas de Chapultepec.

Posteriormente, los trabajos se realizarán en Viaducto, desde Eduardo Molina hasta Periférico, mientras que en el segundo piso del Periférico se realizarán desde la Avenida Primero de Mayo hasta la calle de Robles Domínguez.

¿Cuáles son las alternativas viales para el cierre en Viaducto y en el segundo piso de Periférico?

Con el fin de evitar grandes embotellamientos, autoridades de CDMX informaron que las alternativas viales para las obras en Viaducto son:

Eje 3 Sur, desde Río Frío

Andrés Molina Enríquez

Eje 6 Sur Tintoretto

Avenida Toluca

Avenida Santiago

Los trabajos en el segundo piso de Periférico no implicarán mayor problema, según dijeron los funcionarios. “Los conductores de ahora sabrán cómo era la CDMX en los 90s sin el segundo piso de esta vialidad tan importante”, aseguró Stevia Medina.

¿Listo para el tráfico en CDMX?

Inocente palomita que se dejó engañar, sabiendo que en este día en nadie puedes confiar. Feliz 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes.

