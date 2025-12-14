De Naucalpan hasta Tepotzotlán: ¿Cuándo inicia la repavimentación de Periférico Norte? Esto sabemos

Bache aquí y bache allá, oríllate, oríllate… Además de los cambios al Reglamento de Tránsito del Edomex que yaentraron en vigor a finales de noviembre pasado, los automovilistas deben estar pendientes de las obras en Periférico Norte, especialmente en los municipios del Estado de México.

Delfina Gómez, gobernadora del Estado de México, anunció obras de repavimentación en Periférico, las cuales se extenderán desde Naucalpan hasta Tepotzotlán.

Así lo mencionó la gobernadora durante el Primer Informe de Gobierno del alcalde de Naucalpan, Isaac Montoya Márquez.

¿Cuándo arrancan las obras? ¿Habrá cierres viales? ¿Cuáles serán las alternativas viales? Antes de que pises el acelerador o cambies de ruta, acá te contamos todo sobre las obras en Periférico Norte.

¿Cuándo inicia la repavimentación en Periférico Norte?

Delfina Gómez explicó que la rehabilitación del Periférico Norte, en una de las partes que corresponde al Estado de México, se extenderá por 55 kilómetros, con el fin de beneficiar a más de siete millones de personas que circulan por esa zona.

Aunque la gobernadora del Edomex hizo el anuncio durante el Informe del presidente municipal de Naucalpan, Gómez no especificó una fecha. Se limitó a señalar que los trabajos comenzarán en las primeras semanas de enero próximo.

La gobernadora Delfina Gómez informó que la rehabilitación de Periférico Norte comprende a 5 municipios del Edomex. (Cuartoscuro/Rogelio Morales Ponce)

Explicó que las obras en Periférico contarán con apoyo del gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha mostrado su apoyo al Estado de México, así como con recursos estatales.

Delfina Gómez especificó que esta intervención en el Periférico Norte abarcarán los tramos de esa vialidad que cruza Naucalpan, Tlalnepantla, Cuautitlán Izcalli, Cuautitlán y Tepotzotlán.

¿Qué obras harán en el Periférico del Estado de México?

“Es una intervención largamente solicitada por la ciudadanía”, aseguró Delfina Gómez, quien detalló que toda la rehabilitación de Periférico Norte se llevará a cabo de manera coordinada con los gobiernos de los 5 municipios involucrados.

Señaló que los trabajo de rehabilitación en el Periférico no solo incluyen la repavimentación de la carpeta asfáltica, sino que comprenden trabajos y medidas para mejorar la seguridad vial.

Una vez que concluyan las obras, detalló, las autoridades del Estado de México prevén una reducción en los tiempos de traslado y mejora en las condiciones de movilidad.

Las obras en Periférico Norte comenzarán en las primeras semanas de enero. (Cuartoscuro/Galo Cañas Rodríguez)

¿Habrá cierres viales en Periférico Norte?

A pesar de que aún faltan algunas semanas para la repavimentación del Períférico en el Edomex, las autoridades no han informado sobre cierres viales, horarios ni tramos afectados.

No obstante, el municipio de Naucalpan ya comenzó con las obras. Actualmente, ese gobierno municipal realiza trabajos de reencarpetamiento con concreto hidráulico en los carriles laterales de Periférico norte.

La zona afectada por las obras actuales va desde Lomas Verdes a la Avenida Primero de Mayo.

De acuerdo con Isaac Montoya, alcalde de Naucalpan, el municipio solo atenderá la lateral de ambos sentidos del Periférico, mientras que el Gobierno del Estado de México se encargará de los trabajos en carriles centrales.

Una vez que se den a conocer los cierres en Periférico Norte, así como las fechas, El Financiero te informará sobre eso y las alternativas viales por si necesitas o circulas por esa zona.