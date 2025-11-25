Nuevo Reglamento de Tránsito en Edomex entra en vigor HOY: ¿Cómo obtener el 50% de descuento en multas?

¡Que no te lleve la grúa! Este martes 25 de noviembre entró en vigor la reforma al Reglamento de Tránsito del Estado de México, el cual busca fortalecer la seguridad vial a través de nuevas obligaciones para los choferes de transporte público, así como a conductores.

La actualización del reglamento, afirmó la gobernadora Delfina Gómez, tiene como propósito reducir accidentes, fomentar la responsabilidad entre conductores, peatones, ciclistas y motociclistas, y fortalecer la certeza jurídica de la ciudadanía, mediante sanciones.

Por esta razón, el nuevo reglamento de tránsito aplicará infracciones mínimas, mismas que únicamente podrán ser emitidas por policías mujeres de tránsito, ya que esta medida busca facilitar el proceso de transición hacia el nuevo esquema sancionatorio en calles y avenidas mexiquenses.

No obstante, las nuevas medidas tendrán un año para implementarse por completo en el nuevo sistema de registro, consulta y seguimiento de infracciones.

Nuevo Reglamento de Tránsito en Edomex: ¿Cuáles son las multas y cómo obtener el 50% de descuento?

Entre las principales disposiciones se prohíbe circular, girar, detenerse o maniobrar en carriles confinados y ciclovías, que serán de uso exclusivo para transporte público y bicicletas.

Por ello, se instalará un sistema de cámaras que captarán faltas por la invasión del carril confinado al Mexibús y exceso de velocidad en el carril contiguo. Además, se refuerza la obligación de ceder el paso a peatones y ciclistas, así como la prohibición de conducir bajo el influjo del alcohol.

Las oficiales de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) capacitadas para imponer las infracciones, podrán ser identificadas por su pantalón azul, camisola blanca con distintivos naranja y por usar unidades móviles con el mismo balizamiento.

Las infracciones serán notificadas en el domicilio de la persona que se encuentra registrada como propietaria en el registro público vehicular correspondiente.

Con la boleta otorgada por las agentes y/o notificación en casa se podrá pagar la sanción a través de los establecimientos autorizados por la Secretaría de Finanzas, o bien, en el sitio web https://infracciones.ssedomex.gob.mx

En ambos casos aplica el 50 por ciento de descuento siempre y cuando se liquide dentro de los 15 días hábiles a partir de la fecha en la que se emita o notifique la multa.

Nuevo Reglamento de Tránsito en Edomex: ¿Cuáles son las multas para los motociclistas?

Para los motociclistas, el nuevo reglamento establece reglas más estrictas: solo podrán conducir mayores de edad con licencia expedida tras aprobar el examen teórico y obtener la certificación correspondiente de la Secretaría de Movilidad.

El uso de casco certificado y en buen estado será obligatorio, con una vigencia máxima de cinco años. También se prohíbe transportar a niños o adolescentes que no puedan sujetarse adecuadamente, rebasar por la derecha o llevar cargas que afecten el equilibrio o la visibilidad.

Tras la entrada en vigor del nuevo reglamento, esta semana, municipios como Tlalnepantla solo harán llamados de atención a motociclistas y les informarán sobre las disposiciones del nuevo reglamento de tránsito. Será a partir del próximo lunes cuando inicié la aplicación de multas a este sector de conductores.

La ciudadanía puede consultar el reglamento completo en la Gaceta del Gobierno estatal en: https://legislacion.edomex.gob.mx/sites/legislacion.edomex.gob.mx/files/files/pdf/gct/2025/nov102.pdf