Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 20 de mayo de 2026: Síguela aquí en vivo

Claudia Sheinbaum, Presidenta de México, durante la conferencia 'mañanera' desde Palacio Nacional.

La presidenta Claudia Sheinbaum encabeza su conferencia ‘mañanera’ de este miércoles 20 de mayo desde Palacio Nacional, donde se prevé que sea cuestionada sobre la cancelación del proyecto Perfect Day en Mahahual.

Alicia Bárcena, titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), anunció que se negarán los permisos al proyecto de la empresa Royal Caribbean, la cual buscaba construir un megadesarrollo en Quintana Roo.

El parque temático pretendía atraer a por lo menos 6 millones de turistas anuales, pero se negaron los permisos debido al daño al medio ambiente.

Además, la mandataria también sería cuestionada sobre la protesta que realizan transportistas y agricultores este miércoles. Se prevén bloqueos carreteros y afectaciones en el transporte público de distintos estados.

Trenes de CDMX-Pachuca y CDMX-Querétaro: ¿Cómo van los avances de su construcción?

El comandante Ricardo Vallejo presentó los avances de construcción de los trenes de la CDMX a Pachuca y de CDMX a Querétaro.

En el caso del tramo a Pachuca el avance es de 34.8 por ciento y se prevé que la obra quedará terminada en junio de 2027. Las estaciones que tendrá, son:

Jaltocan II .

. Tizayuca.

Temazcalapa.

Jaguey de Téllez.

Pachuca.

En el caso del tren a Querétaro, el avance es de 15.18 por ciento y se prevé su conclusión en septiembre de 2027. Las estaciones previstas son:

Buenavista.

Huehuetoca.

Tula.

San Juan del Río.

El Marqués.

La Corregidora.

Se realizan 14 frentes de trabajo y en este proyecto van 22 mil 910 empleos generados.

Tren AIFA-Pachuca: ¿Cómo serán y cuándo llegarán los vagones?

Andrés Lajous, director General de la Agencia de Trenes y Transporte Público, informó los avances en la fabricación de trenes y la contratación por 26 mil 017.5 millones de pesos de equipo ferroviario.

Serán 15 trenes del AIFA-Pachuca y como parte de los avances ya está la fabricación de la maqueta, armado de bastidor y pintado de la primera caja.

Se tiene pevisto que el primer tren estará listo en septiembre de este año, por lo que se presentarán avances.

Con respecto a los trenes del norte, serán 47 trenes de diésel-eléctricos. Ahora se realiza la revisión del proyecto ejecutivo para iniciar su fabricación en junio.

¿Qué pasó en la conferencia de Claudia Sheinbaum hoy 20 de mayo?

La conferencia matutina de la presidenta Sheinbaum inicia todos los días a las 7:30 horas y los miércoles se presenta la sección ‘Detector de mentiras’.

Claudia Sheinbaum: ¿Qué pasó en su conferencia ‘mañanera’ del martes 19 de mayo?