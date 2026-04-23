¿Tren Felipe Ángeles conectará a CDMX con Pachuca? Estas son las estaciones del ramal al AIFA

Claudia Sheinbaum confirmó que la inauguración del tren Felipe Ángeles, que conecta Lechería con el AIFA, se llevará a cabo el próximo domingo 26 de abril.

El Gobierno de México anunció que, con motivo de la inauguración del Tren que conecta la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA), se implementará una tarifa promocional durante su primer mes de operación.

Por esta razón, reveló que los viajes a puntos intermedios tendrán un costo de 11.50 pesos, mientras que el trayecto completo hasta el AIFA será de 45 pesos, precios que son más accesibles que los de medios de transporte tradicionales.

¿Cuáles serán las estaciones del Tren Felipe Ángeles al AIFA?

El ramal Lechería–AIFA tiene una longitud de 23.7 kilómetros y contempla siete estaciones: Cueyamil, La Loma, Teyahualco, Prado Sur, Cajiga, Jaltocan y AIFA. El recorrido completo se realizará en aproximadamente 43 minutos.

Según estimaciones del Gobierno, este nuevo sistema de transporte podrá movilizar hasta 82 mil pasajeros diarios.

Jorge Mendoza señaló que durante el primer mes se busca incentivar a la población a conocer el servicio y, al mismo tiempo, consolidar su operación. “Que la gente venga a conocerlo, es una obra magnífica, y segundo aprovechar este periodo de promoción para ir asentando las operaciones del tren”, afirmó.

¿Qué conexiones tendrá el Tren Felipe Ángeles?

Sheinbaum señaló que actualmente su Gobierno trabaja en el tramo Ciudad de México-Pachuca y confirmó que la conexión con el AIFA comenzará operaciones este fin de semana.

Añadió que el Gobierno ya adquirió una parte mayoritaria del antiguo tren suburbano que conecta a la Ciudad de México, desde la estación Buenavista, con el Estado de México, en la estación Lechería, antes en manos de la empresa CAF, por lo que el servicio quedó mayoritariamente en control público.

Sheinbaum explicó que la operación de esa vía estará a cargo del Fondo Nacional de Infraestructura, el mismo esquema que participa en la ruta Ciudad de México-Toluca, inaugurado en febrero tras 12 años de obras.

Según dijo, la conexión al AIFA es la primera pieza de una red más amplia que busca empujar la conectividad terrestre y fortalecer la logística nacional.

La presidenta dijo que hasta ahora son los proyectos que se perfilan en una primera etapa, ya que el objetivo de llevar más rutas de trenes hasta el norte depende del avance de los proyectos ejecutivos y del ritmo de la construcción.

Con información de EFE