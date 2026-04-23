Inauguración del Tren Felipe Ángeles al AIFA: ¿Cuánto costarán los boletos en ‘mes de promoción’?

El Tren que conectará la estación Buenavista con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles será inaugurado el próximo domingo 26 de abril.

El Gobierno de México compró la participación de la empresa española CAF en el Tren Suburbano que de ahora en adelante se llamará Tren Felipe Ángeles, anunció en la ‘mañanera’ de este 23 de abril.

Claudia Sheinbaum remarcó que el ramal que conecta la estación Lechería con el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) será inaugurado el próximo domingo 26 de abril.

“Este tren ahora se va a operar como un tren a manos del Gobierno, y es de común acuerdo con CAF, es decir, de privados, de manos de privados a manos del pueblo de México”, comentó la presidenta Sheinbaum en su conferencia.

¿Qué sabemos de los precios del boleto del Tren al AIFA?

Jorge Mendoza, director de Banobras, reveló que el pasaje del boleto del Tren Felipe Ángeles al AIFA tendrá una promoción especial.

“En el primer mes de operación del Tren al AIFA, habrá una promoción para puntos intermedios de 11.50 pesos, y para el trayecto completo al AIFA, de 45 pesos. Son tarifas más baratas que los medios tradicionales”, apuntó.

El ramal de Lechería al AIFA consta de 23.7 kilómetros. Durante su trayecto pasará por las siguientes estaciones:

Cueyamil. La Loma. Teyahualco. Prado Sur. Cajiga. Jaltocan. AIFA.

El trayecto de Lechería al AIFA se hará en aproximadamente 43 minutos y se prevé que transporte hasta 82 mil personas al día, de acuerdo con cálculos del Gobierno.

Jorge Mendoza remarcó que el Gobierno de México tiene dos metas para el primer mes de operación del Tren al AIFA. “Que la gente venga a conocerlo, es una obra magnífica, y segundo aprovechar este periodo de promoción para ir asentando las operaciones del tren”.

¿Cuánto pagó el Gobierno de México pasa asumir el control del Tren Suburbano?

El titular de Banobras explicó que la administración de Claudia Sheinbaum llegó a un acuerdo con las empresas CAF y Omnitren que, en su conjunto, tenían una mayor participación del Gobierno en el Tren Suburbano.

Jorge Mendoza explicó que la compra de las partes de CAF y Omnitren en el Tren Felipe Ángeles involucró un pago de 5 mil 999 millones de pesos.

“Vamos a tener un tren funcional que va desde el centro de la Ciudad de México para todos los pasajeros y que los va a dejar adentro del Aeropuerto Felipe Ángeles, mejorando la conectividad de lo tanto que hemos hablado en los últimos años”, añadió.

En la siguiente etapa que ya está en marcha, el plan del Gobierno de México es la construcción de un ramal que conecte al AIFA con Pachuca, Hidalgo, que contará con seis estaciones. “Ya tenemos derecho de vía y lo vamos a estar concluyendo muy pronto”, indicó Mendoza.