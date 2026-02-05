Trenes, vivienda y obras del Mundial impulsarán negocio de Cemex en 2026

Tras un periodo a la baja en la venta de materiales, Cemex ha comenzado a ver una mejora relativa en el último trimestre del 2025, con incremento en sus ventas en el último cuarto del año, y una perspectiva de crecimiento, desde una base comparativa baja, gracias a la puesta en marcha de los proyectos de infraestructura del gobierno de Claudia Sheinbaum, que incluyen la edificación de vivienda social, nuevas líneas de ferrocarril, así como algunas obras relacionadas con el Mundial de Futbol.

En conferencia con analistas, la empresa refirió que el periodo octubre-diciembre fue el primero en crecimiento de ventas desde las elecciones del 2024, por lo que su negocio ha comenzado a retomar su dinamismo tras un impasse debido al cambio de gobierno.

“Las condiciones de la demanda en México continúan mejorando, con un aumento del 8 por ciento en las ventas diarias promedio de cemento. Como se anticipó, el gasto público en programas sociales e infraestructura está comenzando a cobrar impulso, aunque desde una base baja”, refirió Luisa P. Rodríguez, vicepresidenta ejecutiva de Relaciones con Inversionistas de Cemex.

Para este año, la empresa estima un mejor desempeño gracias a las obras ferroviarias, en las que ya están participando, como la construcción del Tren entre Querétaro e Irapuato, así como en la continuación del ferrocarril que unirá al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) con Pachuca, en Hidalgo.

El director general de Cemex, Jaime Muguiro, dijo que la empresa ha comenzado a beneficiarse de los nuevos proyectos del gobierno de Sheinbaum, particularmente con la construcción de vivienda social, de las cuales, la federación pretende edificar 1.8 millones de unidades hacia finales del sexenio.

“Estamos empezando a suministrar infraestructura importante, los proyectos de carreteras y autopistas. Así que sí, todo está bien en todos esos proyectos es parte de nuestra guía para los próximos resultados en México”, detalló Muguiro este jueves.

Cemex cerró el 2025 con resultados similares a los del año previo a ese periodo: con ingresos prácticamente iguales a los del 2024, y con un avance del 2 por ciento en la utilidad neta de su negocio a nivel global.

En México, las ventas cerraron el año pasado con una caída del 7 por ciento, y la disminución del 1 por ciento en el flujo operativo.