¿Cuándo abrirá el Tren Suburbano al AIFA? Sheinbaum y Delfina Gómez realizan recorrido

El tren de pasajeros Lechería-AIFA estará listo en los primeros meses de 2026, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum, luego de realizar un recorrido, este domingo, en compañía de la gobernadora del Estado de México, Delfina Gómez.

“Hoy hicimos el primer viaje de Lechería al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y los siguientes meses viene toda la etapa de pruebas. Aquí se comprometieron conmigo la SICT, ingenieros militares, a que va a estar listo en el primer trimestre de 2026, ya para utilizarse”, dijo la presidenta.

El pronóstico de Claudia Sheinbaum es que para Semana Santa los usuarios ya puedan viajar el tramo completo desde la terminal de Buenavista hasta el aeropuerto, lo que facilitará la movilidad para quienes deban tomar vuelos nacionales o internacionales.

Autoridades estatales y federales supervisaron el avance del Tren Suburbano al AIFA. (Foto: Presidencia)

“Queremos que para Semana Santa ya la gente pueda subirse en Buenavista, llegar al AIFA, tomar su avión a distintos lugares del país o del extranjero, y que también todos los habitantes del Estado de México de esta zona puedan disfrutar de este hermoso tren que le da una movilidad muy importante a toda la Zona Metropolitana del Valle de México”, explicó.

¿Qué falta para que funcione el tren Buenavista-AIFA?

La presidenta indicó que aún falta por terminar la construcción de tres puentes peatonales, además de realizar el periodo de pruebas de la señalización automática y poner a consideración el nombre del tren.

El Tren Suburbano al AIFA estará listo para el primer trimestre de 2026. (Foto: Presidencia)

“Este es parte del proyecto de rescate de trenes de pasajeros de la Cuarta Transformación. En el periodo neoliberal se privatizaron los trenes, se abandonaron los trenes de pasajeros, ayer estuvimos en el tren México-Querétaro, increíblemente obras que se hicieron para trenes de pasajeros se quedaron abandonadas y ahora las estamos recuperando con el Tren Maya, el Tren Interoceánico, el Tren Ciudad de México-AIFA, AIFA-Pachuca, el Tren México-Querétaro y los trenes del Norte”, agregó.

Sheinbaum destacó que esta obra fue iniciada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, y se optó por darle continuidad al proyecto, lo que llevó a hacer obras adicionales de mejora en las zonas aledañas y reubicar viviendas.