Tren de pasajeros AIFA-Pachuca: Gobierno entrega escrituras de viviendas a 23 familias reubicadas

La Sedatu y la SICT entregaron 23 escrituras de viviendas a familias reubicadas del derecho de vía del tren AIFA-Pachuca. (Gobierno de México).

El tren de pasajeros AIFA-Pachuca es una realidad y ante este escenario, 23 familias eran las afectadas por el paso del sistema de transporte. Por ello, fueron reubicadas.

Las autoridades entregaron 23 escrituras: Siete en Real Granada, Tecámac, en el Estado de México, y 16 en los Tizayuca, Hidalgo.

Edna Vega Rangel, titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), destacó que las familias cuentan con certeza jurídica y tranquilidad al poseer sus escrituras y llaves en mano. “Nadie jamás se los podrá quitar; es la seguridad de su familia”, señaló-

Insistió en que se estableció el diálogo con las familias asentadas en los derechos de vía de los trenes de pasajeros y que tuvieron que ser reubicadas.

“Se han realizado asambleas, siempre hay que hablar con toda claridad, con toda honestidad con la gente; compartirles el proyecto. La gente escucha y el resultado de ello es finalmente la confianza. Eso nos hace sentir muy orgullosas y orgullosos”, expresó Vega.

¿Qué sabemos del tren de pasajeros AIFA-Pachuca?

A la fecha la construcción del tren lleva solo el 4 por ciento de avances, por lo que la presidenta Claudia Sheinbaum informó que no estaría listo en octubre del 2026, sino hasta el primer semestre del 2027.

“Este tren queremos que esté listo... ¿el primer semestre del 27?" Cuestionó Sheinbaum a las autoridades de la obra, y aseguró que para ese entonces espera que “se cumplan todas las condiciones”.

El tren de pasajeros saldrá desde Buenavista, en la Ciudad de México, y pasará por puntos clave del Edomex e Hidalgo hasta llegar a Pachuca.

La inversión es de 47 mil millones de pesos en su tramo de Hidalgo al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y otros 27 mil millones de pesos de Lechería al AIFA.

Los trenes viajarán a una velocidad máxima de 130 kilómetros por hora y se podrán unir para las horas con mayor demanda, a la espera de recibir a más de 100 mil pasajeros diarios.