¿Más dinero para el Tren AIFA- Pachuca? Esta es la ‘ruta’ que más ‘lana’ recibirá, según el Presupuesto 2026

El gobierno de Claudia Sheinbaum avanzará en la expansión y rehabilitación de redes ferroviarias. (Fotoarte: El Financiero | Crédito: Shutterstock / Cuartoscuro)

El Paquete Económico 2026 contempla entre sus prioridades una serie de programas y proyectos de inversión para el actual gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. En él se propone destinar 536 mil 806 millones de pesos para las paraestatales CFE y Pemex, así como para la construcción de trenes de carga y pasajeros.

Como parte del Presupuesto 2026, la administración de Sheinbaum estima un gasto público de 104 mil mil 576 millones de pesos para la rehabilitación y expansión de las redes ferroviarias, incluyendo los trenes México–Querétaro, AIFA–Pachuca y Saltillo–Nuevo Laredo.

“Se priorizarán proyectos de alto impacto social y económico, con énfasis en regiones históricamente rezagadas y en sectores estratégicos para el desarrollo del país. Este esfuerzo permitirá potenciar el mercado interno y reducir costos de transacción, lo cual fortalecerá a la industria nacional y contribuirá a la creación de empleos de calidad.“, señala el documento presentado este lunes.

¿A qué tren de pasajeros se destinarán más recursos en el sexenio de Sheinbaum?

El Tren Saltillo–Nuevo León, también conocido como el ‘Tren del Norte’, será el proyecto ferroviario de pasajeros con mayor inversión pública durante el actual gobierno, al recibir un presupuesto total de 14 mil 386 millones de pesos.

La construcción del primer tramo comenzó este martes y consiste en 100 kilómetros de vía que partirá del poblado Unión San Javier, en el municipio de Salinas Victoria, y el cual forma parte del trayecto completo de 396 kilómetros que conectará Saltillo con Nuevo Laredo.

Dicha ruta está diseñada para movilizar a cerca de 7 millones de pasajeros al año.

Obras en tramo Lechería-Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles del Tren Suburbano. (Presidencia)

El titular de la Agencia Reguladora de Transporte Ferroviario, Andrés Lajous, informó que el tren de pasajeros que conectará Saltillo con Nuevo Laredo tendrá una extensión total de 396 kilómetros y operará a velocidades de entre 160 y 200 kilómetros por hora.

El proyecto contempla, además, la construcción de un viaducto, 15 pasos vehiculares, un paso superior vehicular, 30 puentes ferroviarios y 146 obras de drenaje.

Otras rutas prioritarias para el Gobierno Federal que también están consideradas dentro del Presupuesto 2026 para los nuevos trenes son:

Tren Saltillo - Nuevo Laredo: 14 mil 386 millones de pesos.

Tren Irapuato - Guadalajara: 12 mil 506 millones de pesos.

Tren México - Querétaro: 10 mil 492 millones de pesos.

Tren San Luis Potosí - Saltillo : 9 mil 353 millones de pesos.

: 9 mil 353 millones de pesos. Tren Querétaro - Irapuato : 9 mil 344 millones de pesos.

: 9 mil 344 millones de pesos. Tren Querétaro - SLP : 9 mil 76 millones de pesos.

: 9 mil 76 millones de pesos. Tren AIFA - Pachuca: 3 mil 108 millones de pesos.

Material Rodante: 14 mil 879 millones de pesos.

Derecho de Vía: 21 mil 432 millones de pesos.

Trenes y transporte público en el Estado de México

Por otro lado, el Paquete Económico del próximo año también contempla un importante presupuesto para las obras de ferroviarias del Estado de México, así como para la nueva línea del Trolebús ubicado en Ixtapaluca, la cual se prevé que conecte con la Ciudad de México.

Este el desglose del gasto por obras en la entidad mexiquense: