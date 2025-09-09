Subidón energético: SENER se lleva el aumento más alto en el Paquete Económico 2026

El Paquete Económico 2026 prevé un presupuesto de 267 mil 439 millones de pesos para la Secretaría de Energía (SENER), lo que representaría un incremento anual de 86.8 por ciento en términos reales.

De esta manera, la Secretaría de Energía obtendría el aumento más alto de recursos entre todas las dependencias federales en 2026.

Además, sería la tercera dependencia con mayor presupuesto, solo por debajo de la Secretaría de Bienestar (674 mil 510 millones de pesos) y la Secretaría de Educación Pública (513 mil 015 millones de pesos).

¿Por qué SENER es la tercera secretaría con mayor presupuesto?

No obstante, el 98.5 por ciento del presupuesto de la SENER (263 mil 699 millones de pesos) se destinará a proyectos vinculados con la política de hidrocarburos del país, principalmente para Pemex.

La dependencia encabezada por Luz Elena González también recibirá más recursos porque absorberá las funciones regulatorias de las extintas: Comisión Reguladora de Energía (CRE) y Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

La Comisión Nacional de Energía (CNE) dispondrá de 128 millones 611 mil 318 pesos durante su primer año de operación, con lo que se busca atender el otorgamiento de permisos en materia de electricidad e hidrocarburos.

La SENER también administra diversos órganos desconcentrados que contribuyen a cumplir con sus objetivos.

En el caso de Litio para México, se etiquetaron 13 millones 975 mil 401 pesos, lo que representa un incremento anual de 4.7 por ciento en términos reales.

La SENER indicó que, en el marco del Plan de Fortalecimiento y Expansión del Sistema Eléctrico Nacional 2025–2030, se invertirán recursos para garantizar un abasto de energía suficiente, sostenible y accesible en beneficio de los hogares y del desarrollo de la industria nacional.

Al mismo tiempo, se impulsarán proyectos de producción y refinación de hidrocarburos que fortalezcan el suministro interno, con la participación complementaria del sector privado, conforme a lo previsto en el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2025–2030.

¿Cuánto crecerá la economía de México?

Con base al Paquete Económico para 2026, se tiene previsto que un crecimiento del Producto Interno Bruto dentro del rango de entre 1.8 y 2.3 por ciento, ello supera las primeras expectativas que eran de 1.5 y 2.5 pro ciento.

El Paquete Económico, que incluye el presupuesto para el año fiscal 2026, contempla un gasto orientado a programas sociales, infraestructura y transición energética.

El documento también incluye un aumento a Impuestos Especiales Sobre la Renta (IEPS) en algunos productos como los refrescos, el tabaco y los videojuegos violentos, que afectan directamente al bolsillo de los mexicanos.