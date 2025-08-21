Qué se haga la luz: Destinan 163 mil mdp para modernizar ‘autopistas’ por donde viaja la electricidad

Adicionalmente, se está trabajando en una red eléctrica inteligente, por lo que la CFE podrá controlar vía remota la demanda de electricidad

En el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum se invertirán 163 mil 540 millones de pesos para expandir y modernizar las líneas de transmisión del país, lo que generará beneficios para más de 50 millones de usuarios.

La titular de la Secretaría de Energía (SENER), Luz Elena González, resaltó en conferencia de prensa matutina desde Palacio Nacional la importancia que tiene invertir en las líneas de transmisión, ya que son las ‘autopistas’ por las que viaja la electricidad a lo largo y ancho de todo el país.

“Son las que permiten llevar la electricidad desde los lugares de generación, que son las centrales eléctricas, hasta los centros de consumo, ya sean los hogares, empresas, campo y las casas”, dijo.

¿Qué es la Red de Transmisión en México?

Detalló que actualmente, el país cuenta con más de 111 mil kilómetros de Red de Transmisión y más de 2 mil 300 subestaciones eléctricas.

“Es una red enorme, que equivale a que tendiéramos 9 líneas de aquí a China completas”, ejemplificó González Escobar.

Sin embargo, indicó que la modernización de esta infraestructura no será un trabajo sencillo, y que no se puede dejar en manos del sector privado, ya que está en juego la confiabilidad del sistema.

¿Cuáles son los cambios que se harán en la red de transmisión eléctrica?

Emilia Calleja Alor, directora general de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) detalló que la inversión se destinará para construir 275 nuevas líneas de transmisión, que equivalen a 6 mil 735 kilómetros-circuito de línea tendida y 524 nuevas subestaciones.

“Con esta ampliación de la red vamos a tener mayor acceso a la energía eléctrica, para poder satisfacer la demanda de los Polos de Desarrollo, modernizar y conectar mucho más al país, y poder descongestionar la red”, explicó.

De manera desagregada, se desarrollarán 92 proyectos en la zona norte del país, seguido de 49 proyectos en el centro y 30 proyectos más en el sur.

Adicionalmente, se está trabajando en una red eléctrica inteligente, por lo que la CFE podrá controlar vía remota la demanda de electricidad.

“Tenemos monitoreo y control a distancia. Estamos pendientes en todo momento de los parámetros operativos para realizar correcciones de manera inmediata ante una falla”, indicó Emilia Calleja.

La presidenta Claudia Sheinbaum consideró esta inversión como una de las más importantes de su sexenio, y destacó que próximamente, la zona península quedará interconectada con la República Mexicana.

“Durante años, la península tenía su propia red, sus propias plantas de generación, y no había interconexión entre San Luis Río Colorado y Mexicali; ahora sí”, dijo.