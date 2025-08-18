Sener desconoce a Gasolineros Unidos por México, agrupación que acusa de extorsión a la FGR

Gasolineros Unidos por México exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum a abrir un canal de diálogo directo entre el gobierno federal y los empresarios del sector gasolineros. [Fotografía. Cuartoscuro]

Ante las denuncias de sobrerregulación y extorsión presentadas por la agrupación Gasolineros Unidos por México, la presidenta Claudia Sheinbaum declaró en su conferencia de prensa de este 18 de agosto que la Secretaría de Energía (Sener) no reconoce oficialmente a dicha organización ni ha sostenido reuniones con sus representantes.

La mandataria subrayó que el gobierno federal sostiene reuniones periódicas con los principales empresarios del sector gasolinero, con el propósito de agilizar los trámites administrativos y consolidar acuerdos voluntarios que eviten incrementos en el precio de los combustibles.

“No es ningún grupo que se haya reunido con la autoridad, a pesar de que hay reuniones con los principales gasolineros del país para disminuir trámites de las gasolineras y mantener este acuerdo voluntario de que no aumente el precio de la gasolina”, expresó la presidenta al ser cuestionada sobre las denuncias presentadas por la organización.

¿Qué reclama la agrupación Gasolineros Unidos por México a Claudia Sheinbaum?

La agrupación Gasolineros Unidos por México, conformada por empresarios del sector gasolinero, denunció mediante un desplegado publicado en el periódico Reforma ser objeto de una política de sobrerregulación, sanciones desproporcionadas y actos de extorsión presuntamente cometidos por funcionarios encargados de regular el sistema energético nacional.

Entre las dependencias señaladas por la agrupación se encuentran la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), la Comisión Nacional de Energía (CNE) y delegados estatales de la Fiscalía General de la República (FGR).

La organización subrayó que, lejos de corregirse, estas prácticas se intensificaron durante el gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador, generando un clima de creciente incertidumbre jurídica para quienes se dedican a la operación de estaciones de servicio.

“Este entorno ha generado una creciente incertidumbre jurídica y operativa, afectando directamente a quienes hemos apostado por trabajar dentro de la legalidad. Lejos de mejorar, la situación ha empeorado: hoy es más difícil y riesgoso operar una estación de servicio que un consultorio, por la falta de eficiencia y simplificación administrativa que usted nos prometió”, expresó la agrupación en el desplegado.

Gasolineros Unidos por México exhortó a la presidenta Claudia Sheinbaum a abrir un canal de diálogo directo entre el gobierno federal y los empresarios del sector, con el fin de cumplir las promesas hechas en materia de simplificación de trámites y regulación de las estaciones de servicio.

“Usted se comprometió públicamente con los empresarios del sector energético a simplificar la regulación, reducir los trámites y agilizar las gestiones. Esa promesa, lamentablemente, no se ha cumplido. No solo no se avanzó en la mejora regulatoria, sino que las autoridades han aprovechado el exceso de requisitos y la falta de claridad para extorsionar más al sector”.

En el desplegado, la agrupación también solicitó que se inicien investigaciones contra funcionarios del sector energético y delegados de la FGR señalados por presuntas prácticas de extorsión. Asimismo, pidieron que el diálogo con el gobierno federal incluya medidas para mejorar la situación financiera de Pemex, que en fechas recientes ha enfrentado reclamos por adeudos con proveedores.