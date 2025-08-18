Proveedores ‘ventilan’ a Pemex: Acusan que ‘ya prestaron sus servicios’ y aún les debe 73 mil mdp

Proveedores de Pemex acusan que se les deben 73 mil millones de pesos en servicios que ofrecieron. (Fotoarte: El Fianciero | Crédito: Bloomberg / Shutterstock)

Rafael Espino, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas y Servicios Petroleros, acusó que Petróleos Mexicanos (Pemex) no permite a los proveedores facturar los servicios ya ofrecidos.

El presidente de la organización, que agrupa a casi 50 empresas dedicadas a la exploración y extracción de hidrocarburos, aseguró que representan el 15 por ciento de los adeudos de la petrolera, los cuales ascienden a 73 mil millones de pesos.

Aseguró, sin especificar, que los servicios ya se prestaron, pero Pemex no autoriza la facturación, por lo que no aparecen en el presupuesto destinado al pago de adeudos a proveedores. Este tema permanece en un limbo, a pesar del anuncio de un plan para fortalecer a la empresa estatal.

“Agrupamos a 50 empresas que prestan los servicios de exploración y extracción de hidrocarburos, algunas de ellas multinacionales, otras que son nacionales (...). Nuestro caso, que representamos aproximadamente el 15 por ciento del total de los adeudos, pues tenemos aproximadamente 73 mil millones de pesos de servicios prestados y no facturados”, comentó Rafael Espino en entrevista radiofónica con Azucena Uresti.

El empresario señaló que, en el anuncio hecho por la presidenta Claudia Sheinbaum como parte de una estrategia para que Pemex deje de depender del apoyo financiero de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), no se incluyó una respuesta a la falta de pagos atrasados correspondientes a servicios ya brindados por algunos proveedores, quienes aún esperan su retribución.

Indicó que las grandes empresas también resultan afectadas, aunque tienen capacidad para sostener el adeudo mientras reciben el pago. Sin embargo, las más afectadas son las pequeñas empresas, lo que provocó el despido de aproximadamente 15 mil trabajadores.

“No se menciona absolutamente nada del pago a los proveedores que somos nosotros y que se ha mantenido constante, arriba de los 20 mil millones de dólares en los primeros dos trimestres. Estamos hablando de la quinta parte de la deuda financiera”, compartió el presidente de la Asociación Mexicana de Empresas y Servicios Petroleros en el espacio antes mencionado.

El reporte financiero más reciente que Pemex envió a la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) indica que la deuda con proveedores aumentó un 6.4 por ciento respecto al trimestre anterior, alcanzando los 430 mil 450 millones de pesos.

En comparación anual, la deuda de Pemex con proveedores resultó 18.8 por ciento mayor que la registrada durante el segundo trimestre de 2024, lo que evidencia que la petrolera estatal no logró ponerse al corriente con sus compromisos.

Con información de Héctor Usla.