Romero Oropeza admite intento de soborno cuando dirigía Pemex: ‘Cuando nos enteramos, los cancelamos’

Octavio Romero Oropeza habló sobre el intento de soborno en Pemex. (Foto: Cuartoscuro)

El exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Octavio Romero Oropeza, reconoció este viernes 15 de agosto públicamente que durante su gestión se detectaron intentos de soborno en la empresa productiva del Estado.

En entrevista con medios de comunicación, Romero Oropeza señaló que al tener conocimiento de estos casos, actuó de inmediato:

- ¿Sí conocía estos conceptos?, preguntó un reportero.

- “Cuando nos enteramos, los cancelamos”, respondió Romero Oropeza admitiendo el intento de soborno a Pemex.

Al ser cuestionado sobre si tenía conocimiento previo de los actos de corrupción, evadió la pregunta y decidió abandonar el lugar donde se encontraban los periodistas.

Además, destacó que se están tomando medidas legales en coordinación con las autoridades correspondientes:“Estamos trabajando con la Consejería Jurídica y la Fiscalía para las denuncias penales”, afirmó.

Más temprano, el exdirector de Pemex salió de manera apresurada del hangar donde se hizola ‘mañanera’ de este viernes en Cancún. Incluso, ell funcionario el funcionario habría sido escoltado por marinos y elementos del Ejército.

“Ya lo dijo la presidenta, se va a informar la próxima semana”, fue lo único que le lograron sacar reporteros a Octavio Romero cuando se le preguntó sobre el soborno de dos empresarios a Pemex.

Al respecto, la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró que los contratos otorgados por funcionarios de Pemex tras sobornos de Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, excandidato del PAN en Campeche, fueron cancelados.

Escándalo por sobornos en Pemex: ¿Qué sabemos de los empresarios y funcionarios involucrados?

Sheinbaum informó que, de acuerdo con las autoridades de Estados Unidos, dos empresarios mexicanos, Ramón Alexandro Rovirosa Martínez y Mario Alberto Ávila Lizárraga, están involucrados en una serie de intentos de soborno a funcionarios de Pemex entre 2019 y 2021.

Estos intentos, según Sheinbaum, no se concretaron, lo que significa que aunque hubo un intento de corrupción, no se llevaron a cabo los contratos prometidos.

Los sobornos, que ascienden a aproximadamente 150 mil dólares en efectivo y artículos de lujo como relojes Hublot y bolsos Louis Vuitton, fueron destinados a influir en decisiones sobre contratos favorables a empresas vinculadas a Rovirosa y Ávila.

Rovirosa, de 46 años y originario de Tabasco, es fundador y director de Roma Energy, con sede en Texas, y también posee empresas en México como Tubular Technology y Energy On Shore. Durante su gestión, estas empresas obtuvieron contratos millonarios de Pemex entre 2018 y 2021.

Mientras que Ávila, de 61 años, es un político del Partido Acción Nacional (PAN) y exsubdirector de Pemex Exploración y Producción. Actualmente, se encuentra prófugo, mientras que Rovirosa ha sido detenido y comparecido ante un juez.