De Lozoya a Carlos Treviño: ¿Quién fueron ‘salpicados’ por casos de corrupción en Pemex?

Los casos de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex) han ‘salpicado’ tanto a políticos como a empresarios. Algunos están detenidos, mientras que otros solo fueron mencionados en distintas operaciones.

El más reciente es el de Carlos Treviño, el exdirector de Pemex, quien fue detenido ayer en Estados Unidos y será extraditado a México en los próximos días para enfrentar acusaciones sobre corrupción en la petrolera.

Antes, fue encarcelado Emilio Lozoya, también exdirector de Pemex, al estar implicado en presuntos casos de corrupción, entre ellos el de Odebrecht. Sin embargo, quedó libre en febrero del año pasado y ahora sigue su proceso desde prisión domiciliaria.

Lozoya enfrentaba dos procesos, uno por la trama de Odebrecht y el otro por la venta de la planta chatarra de fertilizantes de Agronitrogenados.

¿Qué otros funcionarios fueron ‘salpicados’ por sobornos en Pemex?

Emilio Lozoya señaló a Carlos Treviño de recibir sobornos a favor de Odebrecht y los cuales fueron enviados a funcionarios mexicanos por órdenes de quien era el secretario de Hacienda en ese entonces, Luis Videgaray.

Otros personajes, quienes también fueron señalados por Lozoya, son: Francisco García Cabeza de Vaca, Francisco Domínguez y los excandidatos presidenciales José Antonio Meade, Ernesto Cordero, y Ricardo Anaya.

Emilio Lozoya también señaló que varios exlegisladores se vieron favorecidos por dichos sobornos al haber recibido beneficios para que aprobaran la reforma energética impulsada por el expresidente Enrique Peña Nieto.

Uno de ellos fueron las acusaciones contra el exsenador Jorge Luis Lavalle, del Partido Acción Nacional (PAN) por delitos como lavado de dinero, cohecho y asociación delictuosa e incluso se logró una vinculación a proceso contra el legislador.

Esto sabemos sobre la trama de corrupción de Pemex que señala EU

El Departamento de Justicia de EU reveló que dos ciudadanos mexicanos fueron acusados de presuntamente sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos lucrativos.

Se trata de Ramón Alexandro Rovirosa, de 46 años, y Mario Alberto Ávila, de 61 años, quienes presuntamente conspiraron para pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).

Ambos, enfrentan cada uno un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos por violaciones sustanciales de la FCPA.

Según documentos judiciales, entre 2019 y 2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices habrían ofrecido pagar sobornos con artículos de lujo, como productos de marcas Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor, a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP a cambio de que ayudaran a empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con la petrolera mexicana.

*Con información de EFE