‘Es una bendición’: Jorge Luis Lavalle, preso por Odebrecht, agradece cargo a Layda Sansores

La gobernadora de Campeche, Layda Sansores, nombró a Jorge Luis Lavalle como su nuevo secretario de Desarrollo Económico. La mandataria estatal subió una foto a sus redes sociales en la que Lavalle aparece con un brazalete electrónico tras haber estado detenido por el caso Odebrecht.

“Esta invitación de la gobernadora para mí es una bendición porque me permite regresar a mi tierra y trabajar en lo que me apasiona, estoy seguro de que puedo darle buenos resultados”, dijo Lavalle en entrevista con Ciro Gómez Leyva.

El exsenador aseguró que en los últimos años vivió una serie de injusticias y “una pesadilla” que también impactó en su familia.

“Todo esto después de la pesadilla que nos tocó vivir a mi familia y a mí, todo por las mentiras de una persona que señaló a muchísimos que incluso huyeron del país para esconderse durante años”, añadió.

¿Qué sabemos sobre las acusaciones contra Jorge Luis Lavalle y el caso Odebrecht?

Jorge Luis Lavalle aseguró que ocupará un cargo público también para limpiar su nombre y que por esa misma razón se quedó en el país a diferencia de otros involucrados, quienes huyeron para refugiarse.

“Aquí le quiero dar la vuelta a la página, regresar a hacer lo que me gusta, lo que me apasiona. Ante todas las instancias he demostrado mi inocencia”, añadió.

El exsenador también negó los señalamientos en su contra al precisar que no hay pruebas con imágenes o videos donde aparezca él recibiendo dinero.

Fue el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien señaló a Lavalle de recibir sobornos millonarios a cambio de dar su apoyo a la reforma energética en 2013.

Por dichas acusaciones, el exlesgislador estuvo año y medio en la cárcel, hasta que en 2022 obtuvo prisión domiciliaria.

Durante los últimos meses sostuvo reuniones con morenistas y en la misma conversación radiofónica precisó que desde hace tiempo dejó de pertenecer al Partido Acción Nacional (PAN).