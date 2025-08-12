PERFIL: Mario Alberto Ávila, el excandidato del PAN a Campeche acusado de corrupción en Pemex

Mario Ávila es uno de los dos empresarios mexicanos señalados por EU con un supuesto caso de corrupción en Pemex.

Mario Alberto Ávila es uno de los empresarios señalados por un supuesto caso de corrupción en Petróleos Mexicanos (Pemex).

Durante la conferencia ‘mañanera’ de este martes 12 de agosto, la presidenta Claudia Sheinbaum dio más detalles sobre Ávila, entre ellos, que fue candidato del Partido Acción Nacional (PAN) al gobierno de Campeche.

“Trabajó en Pemex y fue acusado por casos de corrupción. Actualmente, está prófugo y es buscado por el gobierno de EU”, agregó la mandataria.

El fiscal, Alejandro Gertz, agregó que el empresario mexicano Mario Ávila está acusado por EU y pedía una consideración para suspender el proceso, ya que iba a pagar la reparación del daño.

“Este individuo pidió una consideración para suspender, no para liquidar ni desechar el proceso, en razón de que iba a hacer el pago de la reparación del daño, dividida en varios pagos”, agregó el fiscal.

¿De qué acusa EU al empresario Mario Ávila?

El Departamento de Justicia de EU reveló que dos ciudadanos mexicanos fueron acusados de presuntamente sobornar a funcionarios de Pemex para obtener contratos lucrativos.

Se trata de Ramón Alexandro Rovirosa, de 46 años, y Mario Alberto Ávila, de 61 años, quienes presuntamente conspiraron para pagar al menos 150 mil dólares en sobornos a funcionarios de Pemex y su subsidiaria Pemex Exploración y Producción (PEP).

Ambos, enfrentan cada uno un cargo de conspiración para violar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero (FCPA) y tres cargos por violaciones sustanciales de la FCPA.

Según documentos judiciales, entre 2019 y 2021, Rovirosa, Ávila y sus cómplices pagaron sobornos en forma de artículos de lujo, como productos de las marcas Louis Vuitton y Hublot, pagos en efectivo y otros artículos de valor, a al menos tres funcionarios de Pemex y PEP a cambio de que estos tomaran ciertas medidas para ayudar a las empresas asociadas con Rovirosa a obtener y retener negocios con la petrolera mexicana.

¿Cuál sería la pena en EU contra Mario Ávila y Ramón Alexandro Rovirosa?

Dichos sobornos ayudaron a empresas asociadas con Rovirosa a obtener contratos con Pemex y PEP por al menos 2.5 millones de dólares.

Ambos acusados son ciudadanos de nacionalidad mexicana que residían legalmente en Texas, según explicó el DOJ. Rovirosa fue procesado el lunes, mientras que Ávila se encuentra prófugo.

En caso de ser declarados culpables, cada uno enfrentaría una pena de hasta cinco años de prisión por cada cargo del que están acusados.

*Con información de EFE