Conferencia ‘mañanera’ de Claudia Sheinbaum hoy 14 de agosto del 2025: Síguela aquí en vivo

Después de que la presidenta Claudia Sheinbaum negara que la extradición masiva de narcotraficantes mexicanos se diera por presión del presidente Donald Trump. Este jueves, la mandataria encabeza su conferencia matutina desde Palacio Nacional.

¿Qué sucedió en la conferencia matutina de Claudia Sheinbaum del miércoles 13 de agosto?

La presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la extradición de 26 narcotraficantes a Estados Unidos no se realiza como parte de un acuerdo con la administración del presidente Donald Trump.

“Son decisiones por la seguridad de nuestro país, no tiene que ver con una petición de EU, aunque de muchos de ellos sí se hicieron peticiones. Tampoco tiene que ver con el acuerdo de seguridad, son decisiones soberanas y se toma el Consejo Nacional de Seguridad a partir de la revisión del análisis de inteligencia e investigación”, detalló la mandataria.

El martes se llevó a cabo la segunda extradición masiva de delincuentes hacia EU, incluyendo a Servando Gómez, conocido como ‘La Tuta’.

En febrero, México había realizado la primera extradición de este tipo, enviando a Rafael Caro Quintero, fundador del Cártel de Guadalajara, a Estados Unidos.